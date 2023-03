VinFast marque sa présence dans l'Ouest de la France

VinFast a officiellement annoncé le 25 mars l’ouverture d’un magasin à Rennes, signifiant sa présence dans l’Ouest de la France. De plus, les prochains magasins VinFast en France à Montpellier, Aix-en-Provence et dans d’autres grandes villes sont attendus prochainement.

VinFast Rennes est dans une position privilégiée avec de nombreuses autres marques automobiles ce qui devrait aider VinFast à accroître sa présence et à toucher rapidement des clients potentiels. Il s’agit du premier magasin de VinFast dans l’ouest de la France, renforçant encore sa présence sur le marché européen.

VinFast Rennes se concentrera sur la présentation de produits et fonctionnalités intelligents embarqués tout en fournissant une assistance individuelle par le biais d’experts professionnels et bien formés. De plus, le magasin VinFast connectera la marque et ses clients, offrant des services personnalisés et des expériences de tranquillité d’esprit tout au long du parcours de possession d’un véhicule électrique.

VinFast Rennes combine un espace moderne avec des éléments de design inspirés par la beauté des merveilles naturelles du Vietnam. Le magasin présentera deux modèles de SUV électriques, les VF 8 et VF 9. Plus tard, les VF 6 et VF 7 seront également présentés ici, permettant aux clients de découvrir directement la gamme complète de véhicules électriques de VinFast. Les clients peuvent découvrir les produits au 3 rue des Mesliers, Rennes.

Avant Rennes, VinFast s'était établi à Paris, Cologne, Berlin, Francfort, Munich, Hambourg, Oberhausen, Amsterdam, La Haye et Rotterdam. VinFast Rennes est son troisième magasin en France. Les magasins suivants seront ouverts à Montpellier, Aix-en-Provence et dans d’autres grandes villes françaises pour étendre le réseau de vente et de services, et établir des contacts et la confiance avec les clients français.

Dans un proche avenir,

VinFast

organisera des événements de test à grande échelle en France, en Allemagne et aux Pays-Bas pour se connecter avec la clientèle et la convaincre grâce à des expériences pratiques de ses produits et services. -VNA/VI