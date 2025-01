VinFast lance officiellement sa marque en Inde

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast dévoile dans le cadre de la Bharat Mobility Global Expo 2025, deux SUV entièrement électriques des segments B et C, VF 6 et VF 7, qui seront vendus sur le marché indien. Photo : VNA

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a dévoilé le 18 janvier, dans le cadre de la Bharat Mobility Global Expo 2025, deux SUV entièrement électriques des segments B et C, VF 6 et VF 7, qui seront vendus sur le marché indien.

L'événement de lancement marque une étape importante pour VinFast sur le marché indien prometteur des véhicules électriques. Les deux modèles devraient répondre aux besoins de transition énergétique des consommateurs et établir une nouvelle référence dans le secteur du transport vert en Inde.

Selon Pham Sanh Chau, directeur général de VinFast Asia, la présence de VinFast et de son écosystème de véhicules électriques n'est pas seulement une affirmation de l'engagement de l'entreprise envers le marché, mais reflète également sa vision de fournir des solutions de mobilité de haute technologie et durables.

Ashwin Ashok Patil, directeur général adjoint des ventes et du marketing chez VinFast India, a déclaré que les SUV VF 6 et VF 7, conçus pour le marché indien, devraient être commercialisés au second semestre 2025. La société élargit son réseau de concessionnaires dans toutes les grandes villes d'Inde, en tirant parti du modèle omnicanal.

Outre les VF 6 et VF 7, VinFast a présenté plusieurs autres modèles de voitures, motos et vélos électriques.

L'année dernière, VinFast a mis en chantier une usine de fabrication de véhicules électriques à Thoothukudi, dans l'État indien du Tamil Nadu, dans le but de renforcer ses capacités de fabrication mondiales, de répondre à la demande croissante et de favoriser l'adoption de la mobilité durable en Inde et au-delà. -VNA/VI