VinFast lance en Inde ses SUV électriques VF 6 et VF 7, fabriqués sur place



Le constructeur automobile vietnamien VinFast a officiellement lancé en Inde, le 6 septembre, ses SUV électriques haut de gamme VF 6 et VF 7.

Il s’agit des premiers modèles de la marque destinés au marché indien, marquant son engagement fort à accompagner cette nation sud-asiatique dans sa transition vers une mobilité verte et durable, tout en affirmant l’ambition de VinFast de devenir un acteur clé de l’avenir de l’industrie indienne des véhicules électriques.

Lors de la cérémonie de lancement, Pham Sanh Chau, PDG de VinFast Asia, a déclaré : « Le 6 septembre marque une étape historique : le lancement de voitures non seulement fabriquées en Inde, mais aussi par des Indiens, pour des Indiens. Nous proposons un écosystème complet de mobilité électrique, soigneusement conçu pour les familles indiennes. Les VF 6 et VF 7 incarnent l’harmonie entre design pratique, qualité premium et technologie de pointe, en phase avec les aspirations des consommateurs indiens. Grâce à notre usine ultramoderne de Thoothukudi et à de solides partenariats au sein de notre écosystème, nous nous engageons à soutenir la vision de l’Inde : devenir un leader mondial de la mobilité électrique. »

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information, Anuj Pandey, président du groupe Modelama, a salué cette initiative, qualifiant le lancement des deux modèles d’arrivée opportune sur le marché indien des véhicules électriques. Selon lui, leurs prix compétitifs, conjugués au fort potentiel de croissance du secteur, devraient attirer un vif intérêt des consommateurs et stimuler davantage la concurrence.

De son côté, R.K. Ram, directeur général adjoint des comptes d’entreprise et des projets régionaux chez Manatec Electronics Pvt Ltd (Grand Chennai), a estimé que les VF 6 et VF 7 avaient fait bonne impression, le VF 7 se distinguant par un intérieur plus spacieux.

Il a souligné que l’offre de VinFast de fournir trois ans de services de recharge gratuits constituait un atout majeur en Inde, où les infrastructures de recharge demeurent limitées. L’accent mis par l’entreprise sur le développement de son propre réseau de recharge, plutôt que de dépendre uniquement d’installations partagées, reflète une vision à long terme pour le marché indien. – VNA/VI