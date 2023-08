VinFast fait son entrée au Nasdaq Global Select Market

La société vietnamienne VinFast a fêté le 15 août son entrée en bourse et le début de la négociation de ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le mnémo « VFS », avec une valeur de capitaux propres dépassant les 23 milliards de dollars.

La société vietnamienne VinFast fête son entrée en bourse et le début de la négociation de ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le mnémo « VFS ». Photo: capture d'écran

L'entrée en bourse de VinFast fait suite à la finalisation du regroupement d’entreprises avec Black Spade Acquisition Co (« Black Spade ») le 14 août 2023. VinFast a célébré ce moment en sonnant la cloche d’ouverture de Nasdaq Stock LLC (« Nasdaq »), devenant au passage la plus grande société vietnamienne cotée sur le marché boursier américain en termes de capitalisation boursière.

La société fusionnée opère à présent sous le nom de VinFast Auto Ltd. et continue d’être dirigée par Lê Thi Thu Thuy, cheffe de la direction mondiale, qui est soutenue par une équipe expérimentée et diversifiée. Black Spade fournira des conseils d’affaires pour assurer la croissance de la marque et promouvra l’engagement direct des investisseurs.

S’exprimant lors de cet événement important, Lê Thi Thuy a déclaré que VinFast a accéléré la révolution mondiale des véhicules électriques (VE) en les rendant intelligents, sûrs, respectueux de l’environnement et accessibles à tous. Cette introduction en bourse soutient non seulement l’engagement de VinFast en faveur d’une mobilité durable à l’échelle mondiale, mais ouvre également l’accès aux marchés des capitaux et à d'importants axes de développement futur.

Elle s’est déclarée convaincue que l’introduction en bourse de VinFast créerait de nouvelles opportunités pour les marques vietnamiennes de participer au marché mondial.

Au 30 juin 2023, VinFast avait livré près de 19.000 VE, dont les modèles VF e34, VF 5, VF 8 et VF 9. La société prépare également le lancement des VF 3, VF 6, et VF 7 sur les marchés vietnamiens et mondiaux. Elle se réjouit de la perspective de s’appuyer sur son expansion rapide pour déployer des VE et des solutions de prochaine génération, et met en œuvre sa stratégie d’expansion mondiale.

La société a établi une position solide sur son marché national vietnamien en déployant son propre réseau de recharge couvrant les 63 villes et provinces du pays, et prévoit de l’étendre dans les années à venir. VinFast a également mis sur pied un réseau de plus de 122 concessions VinFast dans le monde entier.

En outre, VinFast s’emploie à renforcer sa position sur le marché mondial des VE en tirant parti de nouveaux partenariats avec des distributeurs et des concessionnaires sur des marchés de premier plan, dont l’Amérique du Nord, l’Europe, le Vietnam et l’Asie du Sud-Est.

Le 28 juillet 2023, VinFast a inauguré sa nouvelle usine de VE aux États-Unis. L'événement a marqué une avancée notable dans sa stratégie d'expansion mondiale et de développement de la chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord.

L’ouverture des négociations aujourd’hui au Nasdaq et l’introduction en bourse sur le plus grand marché des capitaux au monde constituent un jalon majeur dans son expansion mondiale, qui offre non seulement à la société plus d’opportunités pour son développement futur, mais ouvre également la voie à d’autres marques vietnamiennes pour jouer un rôle croissant dans l’économie mondiale.

VinFast, membre de Vingroup, a été fondée en 2017 avec pour objectif de conduire le mouvement de la révolution mondiale des VE intelligents. VinFast fabrique et exporte une gamme complète de SUV, scooters et bus électriques à travers le Vietnam, l’Amérique du Nord et est en train de s'implanter en Europe.