VinFast fait coup double au Salon international de l’automobile d’Indonésie

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a reçu les prix «Marque d’Asie du Sud-Est avec le meilleur lancement» et «Excellent présentoir automobile» au Salon international de l’automobile d’Indonésie (IIMS) 2024.

inFast fait forte impression au Salon international de l'automobile d'Indonésie 2024. Photo: TNO

Selon le représentant du comité d’organisation de l’exposition, VinFast a surpris le jury grâce à sa gamme de SUV électriques à conduite à droite, allant des tailles A à E. C’est la première fois que VinFast participe à l’IIMS, en exposant ses lignes VF5, VF e34, VF 6, VF7, VF8 et VF9 versions conduite à droite.



Le conseil des prix de l’IIMS 2024, composé de journalistes internationaux, a convenu d’honorer VinFast dans la catégorie «Marque d’Asie du Sud-Est avec le meilleur lancement», parmi 188 stands présents à l’exposition.



Parallèlement à ses débuts impressionnants, VinFast a également reçu la note la plus élevée du Conseil des prix avec le titre «Excellent présentoir automobile». La zone d’exposition VinFast à l’IIMS 2024 présente un design exceptionnel, inspirant fortement le public sur l’avenir des transports verts, durables et intelligents.

VinFast est l'une des rares marques à recevoir deux prix en même temps lors de sa première participation à l'IIMS. Photo: TNO

«Le lancement officiel au marché indonésien, ainsi que la gamme de produits SUV électriques à conduite à droite, affirme la détermination de la marque vietnamienne", a déclaré Daswar Marpaung, président de Dyandra Promosindo, représentant du comité d’organisation de l’IIMS 2024. «Nous sommes très heureux de décerner deux prix majeurs à VinFast.»



Avant l’IIMS 2024, VinFast a été honoré lors de nombreux salons mondiaux de la technologie et de l’automobile. Parmi eux, le prix «Innovation Award Honoree» au CES 2024, «The Rising Star» au Mondial de l’Automobile de Paris 2022 «Corporate Sustainability Champions» votés par le Conseil Origin Innovation Awards 2022... – CPV/VNA/VI