VinFast domine le marché vietnamien et dévoile sa gamme ultra-luxe

Lac Hong 800S - nouveau modèle ultra-luxueux de Vinfast. Photo: VNA

VinFast a annoncé, le 3 mars, la finalisation de ses trois lignes de marques automobiles stratégiques et a dévoilé deux nouveaux modèles ultra-luxueux : les Lac Hong 800S et Lac Hong 900S. Conformément à sa stratégie, l’écosystème automobile de VinFast s’articule désormais autour de trois marques distinctes : Lac Hong pour les véhicules ultra-luxueux, VF pour la mobilité personnelle grand public et Green pour les services de transport. Chaque marque cible des segments de clientèle spécifiques et s’inscrit dans une vision de développement à long terme.



Au sommet de sa gamme, Lac Hong se positionne comme une ligne ultra-luxueuse incarnant l’identité vietnamienne et comprend actuellement trois modèles : les 900 LX, 900S et 800S. La 900 LX, lancée en 2025 avec une version blindée de pointe, a suscité un vif intérêt, tandis que l'arrivée des 800S et 900S complète la gamme ultra-luxe de VinFast.



Parallèlement, la marque VF demeure l'offre principale de l'entreprise pour le grand public, avec des modèles allant de la VF 3 à la VF 9 et le monospace VF sept places. La gamme Green, quant à elle, s'adresse aux entreprises de transport avec des modèles tels que la limousine, l'Herio, le Nerio et le Minio Green.



Les Lac Hong 800S et 900S sont conçues selon une philosophie inspirée du patrimoine vietnamien et des standards internationaux de l'artisanat ultra-luxe. La 800S se distingue par un style audacieux et élégant, tandis que la 900S met l'accent sur des valeurs de design intemporelles.



Les deux modèles intègrent des éléments de design symboliques, notamment une calandre inspirée du bambou, l’emblème de l’oiseau Lac et des motifs évoquant les tambours de Dong Son ainsi que les rizières en terrasses. L’inscription « Lac Hong » est calligraphiée sur un alliage plaqué or. L’habitacle se caractérise par l’utilisation de cuir Nappa, de boiseries haut de gamme et de finitions plaquées or, ainsi que par des équipements tels que des sièges « zéro gravité », des portes automatiques et un système de divertissement de pointe. La 900S dispose en outre d’une cloison de séparation, d’un ciel de toit étoilé, d’un projecteur grand format et d’une tablette rabattable destinée aux passagers arrière.



À ce jour, VinFast a lancé 15 modèles de véhicules électriques et domine le marché automobile vietnamien depuis 16 mois consécutifs, avec un record de 175 099 unités vendues en 2025.-VNA/VI