VinFast choisit la U.S. BANK comme fournisseur de services financiers automobiles aux États-Unis

Photo: VinFast

VinFast a annoncé le 6 février (heure américaine) que la U.S. Bank avait été choisie comme fournisseur privilégié de financement de détail et de location de ses véhicules aux États-Unis.

La U.S. Bank est un prêteur de confiance pour le financement de détail et de location de véhicules, au service de millions de clients par le biais de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de services de paiement, de services de gestion de patrimoine et d'investissement…

Dans le cadre de ce partenariat, la U.S. Bank fournira officiellement des solutions de financement de détail et de location pour les véhicules VinFast dans les salles d'exposition et via le site web du constructeur automobile.

Dans le but de rendre les véhicules électriques accessibles à tous, VinFast est constamment à la recherche de solutions optimales pour ses clients. Grâce à cet accord, les clients de VinFast auront accès à des taux de financement et de location compétitifs et à un service client de classe mondiale de la U.S. Bank, a déclaré Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et directrice générale de VinFast Holdings.

De nombreux Américains achèteront leur premier véhicule électrique cette année et nous sommes ravis d'étendre notre présence pour faire de la propriété de véhicules électriques une réalité grâce à notre relation avec VinFast , a déclaré John Hyatt, vice-président exécutif des services aux concessionnaires de la U.S. Bank. Selon lui, avec les services de sa banque, les clients de Vinfast bénéficieront d'une première expérience sécurisée et numérique qui ne prendra que quelques minutes.

L'annonce intervient alors que VinFast se prépare à ouvrir plus de salles d'exposition en Californie, avec des plans pour plus d'emplacements à travers le pays.