Vinfast Canada présent au Salon canadien international de l’auto

Une voiture VF7.

VinFast Canada a annoncé sa participation au Salon canadien international de l'auto 2023 (Canadian International AutoShow- CIAS), qui se tiendra à Toronto du 17 au 26 février, avec quatre principaux modèles de véhicules électriques : VF 6, VF 7, VF 8 et VF 9.

En particulier, pour la première fois, VinFast organisera un essai routier sur la plus grande piste d'essai intérieure de véhicules électriques au Canada afin d'offrir une expérience en direct aux clients.

Le CIAS est le plus grand salon de l'auto au Canada organisé annuellement depuis 50 ans, avec plus de 1.000 modèles et près de 333.000 visiteurs chaque année. Il s'agit également du deuxième salon international de l'auto pour VinFast Canada, après celui de Montréal en janvier.

Le stand de VinFast sera situé près de la porte principale du hall E, niveau 800, bâtiment sud du centre des congrès du métro de Toronto. Ici, les clients pourront admirer quatre modèles de véhicules électriques clés de l'entreprise cette année avec des tailles de base, répondant aux divers besoins de la vie, notamment : petite taille - VF 6, petite et moyenne taille - VF 7, taille moyenne - VF 8 et grande taille avec trois rangées de sièges spacieuses - VF 9.

En plus d'explorer l'intérieur et l'extérieur et les technologies avancées du véhicule, les visiteurs pourront poser toutes leurs question aux experts VinFast et profiteront d'un café vietnamien sur le stand.

En plus de présenter des modèles de voitures, pour la première fois, VinFast organisera un essai routier du VF 8 sur la plus grande piste d'essai intérieure de véhicules électriques au Canada pour donner aux clients la possibilité de vivre l'expérience la plus directe et la plus vivante.

Nguyên Thi Vân Anh, directrice générale de VinFast Amérique du Nord, a partagé : "Nous sommes fiers de participer à un salon de l'auto ayant une longue histoire comme le CIAS. Ce sera une excellente occasion pour un plus grand nombre de clients canadiens de se familiariser et de faire l'expérience directe de VinFast, une toute nouvelle marque de voitures offrant une qualité et une classe mondiales. C'est également à Toronto que nous avons ouvert le premier magasin de la chaîne de magasins et de centres de services VinFast au Canada. Je pense que ce sera une bonne base pour la croissance de VinFast au Canada".

On s'attend à ce que les clients canadiens reçoivent les premières voitures VF 8 au deuxième trimestre de 2023. VinFast poursuit également le déploiement d'un système de concessions et de centres de services sur le marché, à la recherche de partenaires dans tous les domaines afin d’apporter des solutions optimales et de bonnes expériences aux clients canadiens.