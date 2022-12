La compagnie VinBigData (appartenant à Vingroup) a officiellement lancé le 26 décembre 2022 sa plateforme complète d’intelligence artificielle multicognitive VinBase, aidant les entreprises vietnamiennes à appliquer des solutions d’intelligence artificielle (IA) et de Big Data dans leurs activités commerciales.

VinBigData lance la plateforme d'intelligence artificielle multi-cognitive VinBase. Photo: CVN

VinBase est l’une des plateformes pionnières au Vietnam qui rapproche les assistants virtuels des entreprises, contribuant à améliorer la qualité des services et à offrir une meilleure expérience aux clients.

VinBase est une plateforme complète d’IA multicognitive qui permet aux entreprises de choisir, de personnaliser, d’intégrer et d’utiliser facilement des solutions d’IA en fonction de leurs besoins réels. En conséquence, les entreprises et les développeurs de logiciels peuvent choisir VinBase comme technologie de base pour développer leurs propres produits de marque, ou choisir des produits finaux qui ont été entièrement développés par VinBigData à intégrer dans leur système et à utiliser immédiatement.

Avec l’application VinBase, les entreprises peuvent facilement créer et gérer des assistants virtuels sur de nombreux canaux de communication tels que : l’assistant virtuel de canal de texte (VinBase Chatbot), l’assistant virtuel de canal standard (VinBase Callbot), la virtualisation d’entreprise d’assistant virtuel (VinBase Virtual Assistant) ou des API personnalisées (API VinBase) incluant : reconnaissance automatique de la parole (ASR), traitement du langage naturel (NLP), synthèse vocale (TTS), biométrie vocale et analyse des sentiments, entre autres.

Le point fort de VinBase est qu’il est développé sur la base de la dernière génération de technologies vocales telles que la biométrie vocale, l’analyse d’opinion, la technologie de réduction du bruit, la conversion vocale ainsi qu’un système de connaissances construit à partir de plus de 100 domaines et industries différents.

Ces avantages permettent à VinBase de fournir des produits aux utilisateurs dans le sens d’un service basé sur les services (SaaS) sans trop de données d’entrée à configurer, ce qui permet aux entreprises de gagner du temps et de l’argent. Sur le marché vietnamien, VinBase est actuellement la seule plate-forme d’intelligence artificielle multi-cognitive qui prend en charge plusieurs langues, avec plus de 100 langues différentes.

Les produits sous la plate-forme VinBase ont été déployés dans un certain nombre de domaines, soutenant efficacement les entreprises dans les activités de service client, optimisant l’efficacité commerciale et offrant aux utilisateurs des expériences uniques, nouvelles et différentes.

Plus précisément, l’assistant virtuel ViVi a été intégré sur les voitures électriques VinFast VF e34 et VF 8, contribuant à façonner le concept de voitures électriques intelligentes au Vietnam. Dans le domaine de la Finance - Banque, l’assistant virtuel AI Bot nouvelle génération est utilisé par Asia Commercial Bank (ACB) depuis octobre 2022. Il fournit à des millions de clients des informations sur les incitations et les prêts à emprunter ou à déposer, sur la localisation de la succursale/ATM la plus proche et autres informations financières.

Dans le domaine de l’immobilier, l’assistant virtuel de Vinhomes améliore l’expérience privilégiée des résidents et des clients de Vinhomes, en permettant aux clients d’accéder facilement aux informations avec leur propre voix. L’achèvement et le lancement officiel de la plate-forme VinBase marquent une grande étape pour VinBigData sur le chemin de la réalisation de la mission "Technologie vietnamienne - Pour l’avenir vietnamien", dans le but de devenir une société de Big Data et d’intelligence artificielle n°1 du Vietnam, d’une qualité standard mondiale.