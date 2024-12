Vinaphone lance le service 5G le plus rapide du Vietnam

Vinaphone, opérateur mobile appartenant au Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), a officiellement lancé son service 5G, offrant une vitesse fulgurante et une expérience révolutionnaire aux utilisateurs individuels et aux entreprises.



Fonctionnant sur la bande de fréquence 3 700 – 3 800 MHz, VinaPhone 5G garantit une large bande passante et une latence ultra-faible, consolidant sa position en tant que service Internet le plus rapide du Vietnam. Avec des vitesses atteignant jusqu'à 1,5 Gbps, ce service est de 10 à 20 fois plus rapide que la 4G.

VinaPhone 5G est désormais disponible dans les 63 villes et provinces du pays, avec un accent particulier sur les zones stratégiques telles que les centres administratifs, les zones industrielles, les ports maritimes, les aéroports, les écoles, les hôpitaux et les sites touristiques. L’objectif est de couvrir 85 % de la population vietnamienne d'ici 2025, en élargissant encore davantage sa portée.



Les utilisateurs mobiles peuvent profiter d'une vitesse ultra-rapide pour divers services nécessitant une large bande passante et une faible latence, tels que le Cloud Gaming, le livestream de commerce électronique, la réalité virtuelle (AR/VR/XR), le streaming vidéo 4K/8K/360 et les réseaux sociaux.



Par ailleurs, les services traditionnels comme les appels vocaux bénéficient d'une amélioration de qualité de 20 % sur le réseau 5G par rapport à la 4G.



Les ménages et les entreprises peuvent utiliser des appareils de réception 5G pour configurer des réseaux Wi-Fi à haut débit, offrant ainsi une connectivité optimale à domicile ou au bureau.



En outre, VinaPhone propose des solutions 5G sur mesure pour des secteurs clés tels que l’industrie manufacturière, la santé, l’éducation, la finance et l’énergie, contribuant à accélérer la transformation numérique, le développement de l’économie numérique et l’établissement d’une société numérique.



Les nouveaux forfaits 5G sont proposés à des prix compétitifs, allant de 199 000 dongs (7,96 dollars) à 349 000 dongs par mois.-VNA/VI