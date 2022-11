Village de la Francophonie à Djerba, un rendez-vous de la diversité culturelle

À l'occasion du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui se déroulera les 19 et 20 novembre. Le Village de la Francophonie a ouvert ses portes au public au Parc Explorer de Djerba pour promouvoir la diversité et la richesse des cultures francophones.

Une quarantaine de spectacles artistiques et musicaux, 37 workshops et un cycle de conférences portant sur différents thèmes, 21 programmes diffusés sur la plateforme streaming, 17 ateliers de dégustation culinaire, 11 spectacles virtuels dans l’espace expositions immersives... au total, près de 200 événements organisés conjointement par le pays hôte, la Tunisie, et une trentaine de pays membres participant au Sommet, ainsi que les agences et institutions francophones. Ils font vibrer le Village de la Francophonie, ouvert du 13 au 22/11 au Parc Explorer de Djerba, et font plonger les visiteurs dans un voyage spatio-temporel à travers les différentes civilisations francophones.

Inscrit parfaitement dans l’esprit du thème du Sommet, à savoir : "La connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone", l’évènement a été conçu, regroupant de nombreuses activités à vocation multidimensionnelle économique, culturelle, médiatiques, technologique et bien entendu éducative, contribuant à mettre en valeur le patrimoine de chaque pays participant, ainsi que leur capacité à se connecter au monde moderne et numérique. La culture multiethnique de Djerba est également un symbole de connexion et l’accueil du Sommet lui donne également une bonne occasion de présenter son patrimoine au monde.

Si les pavillons des pays et organisations membres de la Francophonie font découvrir aux populations locales leurs particularités culturelles, les espaces d'exposition des produits forts de la localité donnent à nouveau aux visiteurs francophones des impressions fortes sur l'artisanat traditionnel, les sites et les patrimoines de Djerba en particulier et de la Tunisie en général.

Outre les programmes d'art et de musique interprétés par des artistes francophones, les spectacles virtuels ont attiré l'attention de nombreux visiteurs, en particulier des jeunes. De plus, des dizaines de séminaires et conférences sur divers sujets font la richesse des activités du Village francophone. Les programmes diffusés sur une plateforme numérique attirent un grand nombre de participants en ligne.

es visiteurs visitent les stands présentant les produits des pays francophones. (Photo : Thu Ha/VNA)

Des activités culturelles et artistiques, des séminaires, des conférences, des échanges et des interactions dans le monde de la technologie, et surtout des stands internationaux et locaux ont créé un espace "très francophone mais aussi très tunisien et qui respire Djerba", a commenté la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, lors de sa visite au Village à la Francophonie.

Partageant ses émotions de cet évènement à Djerba, Mme Selmi Sonbel, venant l’Institut de Tourisme de Djerba, a déclaré que : "c’est le rassemblement de plusieurs nationalité dans ce village et de la quintessence culturelle de nombreux pays. De l’art culinaire aux habits traditionnel, de la poterie au verre, chaque pays a une identité qui crée une grande singularité dans la diversité". Quant à Mme Boutheina ben Youssef, une habitante locale, c'est la première fois qu'elle témoigne un grand et important événement dans sa ville natale, et aussi la première fois que sa famille a l'occasion de découvrir de différentes cultures. Pour eux, c'est une "expérience merveilleuse et inoubliable".

Si la chanteuse franco-africaine Solia, désireuse de partager avec le public les "valeurs commune de la Francophonie et les merveilleux moments de musique", les jeunes de l’École de l’Hôtellerie de Djerbar profitent de cet occasion pour préparer et inviter les visiteurs à déguster les plats uniques qui font la fierté du pays comme le couscous tunisiens".

Initié en 2008 lors du Sommet de Québec (Canada), cet événement est souvent organisé en même temps avec le Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement. C’est un lieu convivial d’animation, de partage et d’échange, ouvert au public où tous les participants pourront mettre en relief leur héritage culturel, artistique et artisanal. C’est ce qu'a partagé la ministre tunisienne de la Culture, Hayet Ketat-Guermazi. - VNA/VI