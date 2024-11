Viettel primé dans le classement «Change the World 2024» de Fortune

Photo d'illustration: viettelidc.com.vn

Le groupe vietnamien Viettel décroche la troisième place du classement "Change the World 2024" du magazine Fortune, qui distingue les entreprises ayant un impact positif sur la société.

Le groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) est récompensé pour son programme "Internet scolaire", devenant la seule entreprise asiatique du secteur des télécommunications retenue cette année.

Lancé en 2008, ce projet a déjà permis à 25 millions d'élèves et d'enseignants d'accéder à Internet dans 46.000 établissements scolaires, principalement situés en zones rurales et isolées. Grâce à cette initiative non lucrative, déployée au Vietnam et dans dix autres pays, le taux de couverture internet au Vietnam est passé de 15 à 85%.

Le podium 2024 est complété par SpaceX, GHGSat et Rocket Lab en 1ère position, distingués pour leurs innovations dans la surveillance satellitaire des émissions de gaz à effet de serre, et par Grab Holdings à la 2e place, reconnu pour son soutien aux travailleurs précaires et aux petits commerçants.

Depuis une décennie, ce palmarès a mis en avant de nombreux géants technologiques comme Alphabet, Microsoft, Meta ou Apple, pour leur contribution à la résolution des grands défis mondiaux: changement climatique, inégalités et santé publique. – VOV/VI