Viettel présente son savoir-faire au Salon asiatique de la défense 2024 en Malaisie

Photo: Comité d'organisation

Les produits de haute technologie de l’industrie de défense du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) ont été présentés à l’Exposition et conférence sur les services de défense en Asie 2024 (DSA) et à la Conférence sur la sécurité nationale en Asie (NATSEC), tenues en Malaisie.



Viettel a rejoint l’exposition en tant que stand national du Vietnam. La compagnie générale de l’industrie de haute technologie Viettel (Viettel High Tech - VHT) du groupe Viettel y a affirmé être prête à coopérer avec des partenaires mondiaux, à devenir co-développeur de produits et à personnaliser les produits en fonction des besoins spécifiques de ses clients. La personnalisation est l'avantage de VHT par rapport aux autres grandes entreprises et sociétés de l'industrie de défense dans le monde.

VHT a présenté non seulement des produits militaires avancés, mais également des modules de composants, reflétant sa capacité de recherche, de maîtrise des technologies de pointe et de conception.

Le stand de Viettel était impressionnant et a attiré de nombreux visiteurs. En le visitant, le général Ith Sarath, commandant en chef adjoint et chef d'état-major interarmées de l'armée royale cambodgienne, a déclaré que Viettel était un partenaire majeur de l'armée cambodgienne et qu'il avait soutenu son pays.

Le général de corps d’armée Phung Si Tân, chef d'état-major général adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, chef du comité d'organisation de l'Exposition internationale de la défense du Vietnam, a déclaré que la participation de Viettel a ouvert de nombreuses perspectives de coopération dans le domaine de la défense avec d'autres pays, dont la Malaisie.

La coopération entre le Vietnam et la Malaisie dans le domaine de la défense s'améliorera de plus en plus, à la mesure du partenariat stratégique entre les deux pays, a souligné le général de corps d’armée Phung Sy Tân.

Le directeur général de VHT, Nguyên Vu Ha, a déclaré qu'à travers l'exposition, Viettel a présenté sa capacité de recherche et de maîtrise de la technologie de défense à ses partenaires de la région et du monde. Ses produits n'ont rien à envier à ceux des pays plus développés.

En outre, Viettel a également signé de nombreux protocoles d'accord avec des partenaires malaisiens et un certain nombre d'autres partenaires, démontrant l'intérêt pour les produits Viettel.

Il a souligné qu'à travers l'exposition, Viettel avait saisi les tendances de la technologie des armes de nouvelle génération, en vue de rehausser ses objectifs de recherche et de développement de produits. -VNA/VI