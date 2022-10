Viettel Money honoré au forum Digital Transformation World 2022

Lors de l'événement mondial Digital Transformation World organisé par TM Forum à Copenhague (Danemark) tenu en septembre dernier, Viettel Money, l'écosystème financier numérique lancé par le groupe de l'industrie militaire et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), a été honoré comme lauréat des Prix d'excellence 2022 dans la catégorie "Beyond Connectivity".

Viettel a été la seule entreprise vietnamienne distinguée dans la liste des lauréats cette année.



Lancé en 2021, Viettel Money compte actuellement plus de 22 millions d'utilisateurs. Il dispose de plus de 300 utilitaires personnalisés en fonction des besoins de chaque client en termes d'achat et de vente, de transfert d'argent, d'investissement, d'assurance, de paiement des factures d'électricité et d'eau… Les clients peuvent utiliser Viettel Money n'importe où, et ce même sans connexion Internet.



Lancés en 2007, les prix d'excellence du TM Forum récompensent les plus grandes entreprises mondiales pour leurs réalisations innovantes couvrant la transformation numérique, l'agilité commerciale et informatique, l'orientation client, le partenariat et la collaboration intersectoriels, l'innovation de produits et de services.



Cette année, près d'une centaine de candidatures de nombreuses entreprises mondiales telles que Nokia, Huawei, Vodafone, T-Mobile, China Unicom…, ont été évaluées par un panel de 22 experts indépendants du secteur des technologies numériques.