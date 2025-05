Viettel met en service le câble sous-marin ADC, le plus puissant jamais déployé au Vietnam

L'ADC représente la plus large bande passante jamais déployée au Vietnam, représentant 125 % la capacité cumulée des cinq câbles opérationnels actuels (IA, AAE-1, APG, AAG et SMW-3). Photo: Viettel

Dans le cadre de sa stratégie d’infrastructure numérique à l’horizon 2025 et des orientations pour 2030, le Vietnam a pour objectif de mettre en exploitation au moins deux nouveaux câbles optiques sous-marins internationaux en 2025 et au moins six autres d’ici 2030, portant la capacité totale prévue des câbles optiques sous-marins à un minimum de 350 Tbps. Le pays prévoit également de déployer au moins un câble sous-marin entièrement détenu par le Vietnam et un câble terrestre international.