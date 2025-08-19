Viettel lance deux projets clés d’un investissement total d'un milliard de dollars

Le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) a mis en chantier le 19 août le Centre de données d'An Khanh et le Centre de recherche et de développement de Viettel.

L'événement s'inscrit dans le cadre du lancement et l'inauguration simultanés de 250 projets dans 34 provinces et villes du pays, à l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Ces deux projets phares revêtent une signification fondamentale, affirmant le rôle pionnier de Viettel dans la mise en œuvre de la Résolution 57 du Bureau politique relative au développement d'un réseau de centres de recherche et d'expérimentation ainsi que de laboratoires nationaux de référence, axés sur les technologies stratégiques.

Le Centre de recherche et de développement de Viettel, qui bénéficie d'un investissement de 10 000 milliards de dôngs (380,5 millions de dollars), s'étendra sur 13 hectares dans le parc de haute technologie de Hoa Lac. Composé de six bâtiments intelligents, il devrait être achevé d'ici 2030.

Ce centre couvrira l'ensemble du processus de recherche et développement de produits de haute technologie "Made in Vietnam", de la conception à la production. Il sera axé principalement sur la fabrication d'équipements militaires mais également sur l'application de technologies telles que le Big Data, l'intelligence artificielle (IA) et le cloud computing.

Le Centre de données d'An Khanh sera implanté sur une superficie de 1,9 hectare et représentera un investissement de 17 500 milliards de dongs. Avec une capacité initiale de 60 MW, il deviendra le plus grand centre de données du Nord. Sa première phase devrait être opérationnelle au deuxième trimestre 2026, avec une extension prévue d'ici 2030.

Il jouera un rôle clé, au service de la transformation numérique du gouvernement, du ministère de la Défense, des grandes entreprises, ainsi que du déploiement de l'intelligence artificielle à l'échelle nationale. -VNA/VI