Viettel High Tech représente sa gamme de produits au salon de la défense SAHA 2026

Photo: Viettel

Viettel High Tech, filiale du Groupe Viettel, participe pour la première fois au SAHA 2026, organisé du 5 au 9 mai à Istanbul, en Turquie. À cette occasion, Viettel High Tech présente 73 produits de haute technologie couvrant huit domaines clés, dans le but de promouvoir l’industrie de défense vietnamienne sur la scène internationale.



Il s’agit de la première participation d’une entreprise vietnamienne à cet événement, illustrant les perspectives de coopération et de développement commercial du Vietnam dans le secteur de la défense dans cette région. Le stand vietnamien est installé dans l’espace réservé aux pavillons nationaux du Hall 1, aux côtés de plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Asie occidentale, tels que les Émirats arabes unis (EAU), la Slovaquie, l’Azerbaïdjan, ainsi que de grands groupes internationaux tels que Roketsan (Turquie), Edge Group (EAU), Leonardo (Italie) et Airbus.



SAHA 2026 figure parmi les plus grands salons de défense, d’aérospatiale et de technologies spatiales de la région eurasiatique, réunissant plus de 1.700 entreprises issues de 120 pays, dont de grands groupes de défense, des agences gouvernementales et militaires ainsi que des centres de recherche et développement.

Lors de la cérémonie d'ouverture, une délégation de haut niveau du ministère vietnamien de la Défense, conduite par le vice-ministre, le lieutenant-général Nguyen Truong Thang, a visité le stand de Viettel. La délégation comprenait l'ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha, des représentants du bureau de l'attaché de défense vietnamien en Turquie et des responsables de divers organismes relevant du ministère.

Nguyen Truong Thang a salué les efforts de Viettel High Tech pour son expansion sur le marché mondial, soulignant que l'engagement proactif de l'entreprise auprès de partenaires régionaux de premier plan témoigne du développement des capacités technologiques et de l'intégration internationale des entreprises de défense vietnamiennes.



L'ambassadrice Dang Thi Thu Ha a déclaré que les activités de Viettel High Tech contribuent de manière significative à la promotion de la coopération technologique et industrielle de défense entre le Vietnam et la Turquie.



« Il s'agit d'une occasion importante de mettre en valeur les capacités scientifiques et technologiques du Vietnam ainsi que son image nationale auprès des partenaires internationaux », a-t-elle affirmé.



En marge du salon, Viettel High Tech mène des rencontres avec plusieurs partenaires majeurs de l’industrie de défense turque, dont TÜBİTAK, SDT Space & Defence Technologies, Transvaro, STM et Roketsan, avec l’objectif d’élargir les opportunités de coopération en matière de recherche, de développement, d’intégration et de commercialisation de technologies.

Avant SAHA 2026, Viettel High Tech était déjà fortement présente lors des principaux salons internationaux de la défense, notamment le World Defense Show 2026 en Arabie saoudite, le Defence Services Asia Exhibition and Conference 2024 en Malaisie, l'International Defence Industry Exhibition 2023 en Pologne et Defence & Security 2023 en Thaïlande.

Sa présence continue lors des grands événements mondiaux de l'industrie de la défense témoigne de la stratégie du Groupe Viettel, qui fait de la haute technologie un pilier essentiel de son développement, tout en renforçant sa coopération internationale et son intégration aux chaînes de valeur technologiques mondiales. - VNA/VI