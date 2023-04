Viettel Global engrange des résultats records en 2022

La société Viettel Global - une filiale du groupe Viettel - vient de publier son rapport financier en 2022 selon lequel Viettel Global a officiellement enregistré le chiffre d’affaires et les bénéfices avant impôts les plus élevés jamais vus.

Lumitel - une filiale de Viettel - est un grand opérateur téléphonique au Burundi. Photo: ViettelGlobal

Les revenus cumulés de Viettel Global en 2022 ont atteint 23.630 milliards de dongs, équivalant à un milliard de dollars, soit une hausse de 22,8% par rapport à 2021.

La croissance de Viettel Global provient de deux marchés clés que sont l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Le chiffre d’affaires dans ces deux régions a fortement augmenté par rapport à l’année 2021, respectivement de 27,9% et de 24%.

Plus précisément, les revenus de l'Afrique ont atteint 10.808 milliards de dongs, soit 460 millions de dollars. En Asie du Sud-Est, ils sont estimés à 10.542 milliards de dongs (450 millions de dollars), et en Amérique latine, à 2.279 milliards de dongs (plus de 97.100 dollars).

Viettel Global a affiché un bénéfice avant impôt de 3.014 milliards de dongs, soit plus de trois fois plus qu'en 2021. Il s'agissait aussi de la première fois que cette entreprise enregistrait un bénéfice supérieur à 3.000 milliards de dongs.