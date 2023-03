Viettel et Intel accélèrent le développement des infrastructures numériques

Dans le cadre du Mobile World Congress (MWC) 2023 tenu du 27 février au 2 mars à Barcelone (Espagne), Viettel et Intel ont signé un protocole d’accord sur la coopération dans le développement de technologies et d’infrastructures numériques.

Photo: VTV

Selon cet accord, les deux parties s’engagent à promouvoir des programmes d’innovation technologique et à développer des services axés sur trois domaines: les nouveaux services numériques, le réseau 5G et le Cloud.

«Viettel a toujours eu le désir de conquérir et de maîtriser les technologies pour mieux servir les gens et créer une vie meilleure de manière durable. C’est aussi le message que Viettel a apporté au MWC 2023. Je crois que la coopération avec Intel est une étape importante dans la concrétisation de cette aspiration», a déclaré Tao Duc Thang, président et PDG du groupe Viettel.

Viettel est actuellement la seule entreprise vietnamienne à participer directement au MWC. 2023 est aussi la 6e année où Viettel est présent à ce plus grand événement de l’industrie de la technologie mobile au monde.

Lors de cette édition, Viettel a présenté des nouvelles solutions technologiques "Made by Viettel", notamment des solutions d’infrastructures de télécommunications et de technologie numérique qui jouent un rôle central dans la construction d’une société numérique et le développement de l’économie numérique. - CPV/VNA/VI