Vietsovpetro invitée à s’intéresser plus aux énergies renouvelables

Vietsovpetro devrait accorder plus d’attention aux énergies renouvelables, en particulier à l’énergie éolienne qui est un atout de la Russie, a déclaré lundi 20 février le premier vice-président du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie (Chambre haute) Andrei Iatskin.

Lors de l’événement à Bà Ria-Vung Tàu, le 20 février. Photo : VNA

Lors d’une séance de travail avec des représentants de la coentreprise pétrolière et gazière russo-vietnamienne dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu, le dirigeant russe a souligné que la Russie soutient toujours Vietsovpetro pour renforcer les relations entre les deux pays.

Le directeur général par intérim de Vietsovpetro Vu Mai Khanh a noté qu’avec le soutien des deux parties, la coentreprise se concentrera sur les énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne.

2022 était la première année où Vietsovpetro a mis fin à la baisse de production et a augmenté ses réserves à plus de 3,5 millions de tonnes, dépassant de 25% le plan fixé.

Avec sa détermination et sa créativité dans la gestion et l’administration, Vietsovpetro s’efforce d’exploiter près de 2,9 millions de tonnes de pétrole et de gaz à condensat, de réaliser un bénéfice total de 222 millions de dollars et de contribuer à hauteur de 673,4 millions de dollars au budget de l’État en 2023.