Vietsovpetro améliore le coefficient de récupération du pétrole

Le joint-venture gazo-pétrolier Vietnam-Russie (Vietsovpetro) continuera à prendre des mesures synchrones ces prochains mois pour augmenter la production et l'exploitation de pétrole .

Plus précisément, Vietsovpetro utilisera des solutions de surveillance géotechnique (GTM) et de nouvelles technologies en vue d’améliorer le coefficient de récupération du pétrole.

Il s’efforcera de mettre en services des projets de construction clés dans les délais fixés, d’optimiser la production et les coûts, et d’assurer la maîtrise des flux de trésorerie.

En 2022, Vietsovpetro a fixé l’objectif d’exploiter plus de 2,9 millions de tonnes de pétrole et de condensat, et plus de 65,4 millions de m³ de gaz naturel, générant un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliard de dollars.

Il cible un bénéfice de 189,9 millions de dollars et 679,1 millions de dollars reversé au budget de l’Etat.

Au cours du premier semestre 2022, le joint-venture gazo-pétrolier Vietnam-Russie a dépassé ses objectifs de production et d’affaires. En effet, il a exploité plus de 1,571 million de tonnes de pétrole/condensat, soit 84.700 tonnes de plus que prévu, et 39,9 millions de m³ du gaz naturel (+5,2 millions de m³).

Le chiffre d’affaires sur cette période de temps est estimé à 1.193 millions de dollars, en hausse de 510,4 millions par rapport du plan fixé. Les bénéfices se sont élevés à 209,8 millions de dollars (+110 millions) et les contributions au budget de l’État à 630 millions de dollars (+301 millions)

En juin dernier, Vietsovpetro a mis à flot deux bases de la plate-forme pétrolière RC-10 et RC-RB1 au gisement Rong (Dragon).

La fabrication de la base de la plate-forme pétrolière RC-10 d'un poids total de 1.707,6 tonnes a été achevé 8 jours avant terme et de celle RC-RB1 d'un poids total de 1.407 tonnes, 15 jours avant terme.

La RC-10 a été installée en mi-juin dernier tandis que la RC-RB1 sera livrée dans la zone d'installation en juillet.

En novembre 2021, Vietsovpetro avait terminé la construction de la plateforme de tête de puits non habitée BK-18A et l’avait mise en service.



Selon cette compagnie, BK-18A est un ouvrage pour le gisement Bach Ho (Tigre blanc), lot 09-1, sur le plateau continental du Vietnam, à environ 125km au Sud-Est de la ville de Vung Tau.



Il s’agit d’une plateforme de tête de puits non habitée de nouvelle génération conçue et construite par Vietsovpetro. La construction a commencé le 15 décembre 2020 et les travaux d’installation en mer se sont achevés le 6 septembre 2021.

BK-18A a affirmé les efforts continus de Vietsovpetro dans la conception, la fabrication et l’installation d’ouvrages en mer, contribuant à la réalisation des objectifs en 2021 et saluant le 40e anniversaire de la fondation du joint-venture.

Toujours en 2021, malgré des difficultés dues à la crise sanitaire, avec un esprit de dynamisme et le soutien efficace du Groupe national pétrolier et gazier (PVN) et du groupe Zarubeznheft, Vietsovpetro a déployé des solutions flexibles et synchrones pour accomplir complètement les tâches assignées.

Selon le premier directeur général adjoint Bondarenko V.A, l’an dernier, Vietsovpetro a augmenté sa production de 8,8% par rapport au plan fixé.

En ce qui concerne l'exploitation pétrogazière, les productions totales de pétrole et de gaz naturel ont atteint les objectifs respectivement 19 jours et un mois avant terme.

En 2021, Vietsovpetro a exploité 3.165.000 tonnes de pétrole, soit 165.000 tonnes de plus que prévu.

Cette coentreprise a atteint ses objectifs financiers de 2021 avec brio. Les revenus totaux de ses activités d’exploitation pétrogazière ont atteint plus de 1,7 milliard de dollars (dépassant de 49% le plan fixé), avec 922 millions de dollars reversés au budget de l'État, et 282,5 millions de dollars de bénéfices (+73,2% du plan prévu). -VNA/VI