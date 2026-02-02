Vietravel Airlines lance sa nouvelle ligne Ho Chi Minh-Ville - Vinh

En vue d’élargir son réseau domestique et de renforcer la connectivité entre les pôles économiques et touristiques majeurs du pays, la compagnie aérienne Vietravel Airlines a officiellement inauguré, le 1er février, une nouvelle ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à Vinh (Centre).

Cette liaison est mise en service dans un contexte de forte hausse de la demande de transport aérien, en particulier durant la période de pointe autour du Nouvel An lunaire 2026. Afin de répondre à cet afflux de passagers, Vietravel Airlines prévoit d’exploiter jusqu’à trois vols quotidiens sur ce trajet.

Selon un représentant de la compagnie, l'ouverture de cette ligne vise non seulement à satisfaire les besoins croissants de mobilité croissants de la population, mais s'inscrit également dans la stratégie globale de restructuration et d'expansion du réseau de la compagnie. Le transporteur espère que cette nouvelle ligne contribuera à stimuler les échanges commerciaux ainsi que le développement du tourisme local, tout en proposant aux voyageurs des services de qualité continuellement améliorée.

Vinh occupe une position stratégique en tant que centre économique et culturel de la partie Nord du Centre, servant de passerelle pour les provinces de Nghe An et Ha Tinh. Sa connexion directe avec Ho Chi Minh-Ville, principal moteur économique du pays, devrait favoriser l’intégration régionale ainsi que le développement socio-économique et touristique de ces deux zones géographiques clés.

Parallèlement, Vietravel Airlines déploie actuellement plusieurs programmes promotionnels attractifs, comprenant notamment des codes de réduction et des tarifs préférentiels à l’occasion du Nouvel An lunaire. Ces initiatives s’inscrivent dans une phase de restructuration et de repositionnement de la marque, axée sur la consolidation des opérations et l’amélioration continue des services.

Dans sa vision stratégique à l'horizon 2026, Vinh figure parmi les destinations intérieures prioritaires. Vietravel Airlines prévoit également d'étendre prochainement son réseau vers d'autres destinations dont Hai Phong, Thanh Hoa, Cam Ranh, Da Lat, Quy Nhon et Dong Hoi, afin de diversifier son offre. -VNA/VI