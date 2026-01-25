Vietnamiens d’outre-mer et experts étrangers confiants en la nouvelle ère du Vietnam

L’emblème de la faucille et du marteau, le drapeau du Parti et le drapeau national sont affichés à l’intersection Diên Biên Phu – Dôc Lâp – Chu Van An, à Hanoi, pour saluer le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

À l’issue du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), la diaspora vietnamienne et les experts étrangers ont exprimé leur grande confiance et leurs espoirs renouvelés, convaincus que le pays poursuivra sa progression constante sur la voie du développement dans cette nouvelle ère.



Trân Thi Chang, présidente de l’Association d’amitié Malaisie-Vietnam, a déclaré que les orientations adoptées par le congrès revêtent une importance capitale pour le Vietnam et constituent un fondement solide pour l’approfondissement de sa coopération et de son intégration internationales.



Elle s’est dit convaincue que le PCV ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, continuera de guider la nation vers un développement fort et durable, d’atteindre les objectifs fixés pour 2045 et de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.



Pham Trân Tiêu My, étudiante en master à l’Université du Nord de la Malaisie, a déclaré que le congrès avait clairement identifié les enjeux majeurs de la nouvelle ère grâce à une approche globale, objective et tournée vers l’avenir.



Elle a souligné que l’accent mis sur le développement des ressources humaines, la réforme de l’éducation et l’intégration internationale offre aux jeunes générations, notamment aux étudiants vietnamiens à l’étranger, la possibilité de contribuer au développement national par leurs connaissances et leur expérience. L’attention et les grandes attentes suscitées par le congrès, tant au Vietnam qu’à l’étranger, ont renforcé la confiance dans la stabilité politique et le développement durable du Vietnam.



Lê Thuong, présidente de l’Association des Vietnamiens de la région du Kansai au Japon, a déclaré que le congrès avait réaffirmé une vision stratégique pour un développement national durable et autonome, garantissant l’harmonie entre croissance économique et développement culturel et humain. Elle a souligné l’importance accordée à la culture comme fondement spirituel de la société, ainsi que l’appel à promouvoir le rayonnement culturel du Vietnam dans un contexte d’intégration internationale accrue.



Pour les compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger, ces orientations ont répondu aux attentes, notamment l’accent mis sur la préservation et la diffusion de la langue vietnamienne, élément essentiel à la sauvegarde de l’identité nationale et au maintien de liens durables avec la patrie, a-t-elle noté.



S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) après la clôture du congrès, Xu Liping, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est de l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré que la nouvelle direction élue faisait preuve de continuité, de renouveau et de détermination, et qu’elle possédait les capacités nécessaires pour mener le Vietnam à la réalisation de ses deux objectifs centenaires.



Il a souligné que les documents du congrès alliaient efficacement théorie et pratique dans la construction du socialisme au Vietnam, tout en définissant un plan d’action unifié et flexible, reliant les tâches immédiates à une vision à long terme.



Le fait que le congrès ait conclu ses travaux plus tôt que prévu témoigne également d’un large consensus et d’une délibération approfondie, a-t-il ajouté.



Le professeur émérite Carl Thayer, de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que les conclusions du Congrès marquaient clairement le début d’une nouvelle ère pour le Vietnam, caractérisée par un passage de la gestion à la mise en œuvre et à des résultats concrets, notamment un prestige national et des revenus accrus.



Malgré des changements mondiaux rapides et imprévisibles, il a observé que l’orientation générale du développement du Vietnam était restée cohérente ces dernières années.



Compte tenu de l’engagement du Vietnam sur les enjeux mondiaux et des orientations en matière de politique étrangère et d’intégration internationale définies lors du congrès, le professeur a exprimé de fortes attentes quant au rôle du pays dans les architectures régionales et internationales au cours des prochaines années.



Il a souligné que le Vietnam est largement considéré comme une voix représentative des pays en développement, ou du Sud global, grâce à sa politique étrangère indépendante, autonome et non alignée, ainsi qu’à son engagement actif dans les instances multilatérales – des facteurs qui continuent de lui valoir le respect international.



Parallèlement, le professeur George Toloraya, directeur du Centre de stratégie asiatique de l’Institut d’économie de l’Académie des sciences de Russie, a souligné que le 14e Congrès national du Parti marque le début d’une « nouvelle ère – celle de l’ascension de la nation vietnamienne », qui élèvera le Vietnam à un nouveau niveau qualitatif de développement. – VNA