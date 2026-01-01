Vietnamiens de l’étranger : une politique d’ouverture pour mobiliser les ressources de la diaspora

Le programme 'Printemps au pays natal" organisé par la communauté des Vietnamiens à Perth, en Australie. Photo: VNA

La mise en place de forums permettant à la diaspora de contribuer aux grandes questions nationales témoigne d’une politique « ouverte et progressive » du Parti et de l’État à l’égard des Vietnamiens de l’étranger, a affirmé Hannah Vu, présidente du Réseau des talents Vietnam–Australie (AVTN), lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney.

Selon elle, la consultation des Vietnamiens de l’étranger sur les résolutions et le projet de documents du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que sur les grandes orientations et politiques nationales, illustre une volonté d’écoute sincère. Elle a souligné que les rencontres directes avec les dirigeants, les conférences dédiées aux Vietnamiens de l’étranger, les forums réunissant intellectuels et entrepreneurs, ainsi que la collecte d’avis via les médias et les plateformes en ligne, reflètent une politique cohérente et humaine.

La présidente de l’AVTN a indiqué que ces démarches transmettent un message clair : la communauté vietnamienne à l’étranger est considérée comme une partie inséparable de la nation et comme une ressource importante pour le développement du pays.

Du point de vue des Vietnamiens de l’étranger, le fait d’être écoutés et de pouvoir participer aux échanges renforce le lien avec la Patrie. Hannah Vu a estimé que ces dialogues permettent à chaque Vietnamien vivant hors du pays de mieux percevoir sa responsabilité et son rôle vis-à-vis de l’avenir commun, traduisant la volonté de la communauté de contribuer au développement du Vietnam.

Évoquant les consultations récentes, elle a noté que plusieurs thèmes abordés correspondaient aux préoccupations majeures des Vietnamiens de l’étranger, notamment la Loi foncière, l’innovation, les sciences, le développement du secteur économique privé, ainsi que la mobilisation des compétences vietnamiennes à l’étranger. Elle a toutefois suggéré de renforcer le dialogue à double sens et de mettre en place des mécanismes de retour d’information plus clairs.

En ce qui concerne ses attentes personnelles, Hannah Vu a exprimé le souhait de continuer à servir de trait d’union entre le Vietnam et l’Australie dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la coopération académique et scientifique, ainsi que des échanges entre les peuples. Elle a également souligné l’importance de connecter les intellectuels, étudiants et entrepreneurs vietnamiens en Australie afin de partager les expériences et de promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique et ouvert. – VNA/VI