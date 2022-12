Vietnam Venture Summit 2022 – Mouvements de capitaux mondiaux

Placé sous le thème " Mouvements mondiaux de capitaux ", le Vietnam Venture Summit (VVS) 2022 s’est ouvert lundi matin 19 décembre à Hanoi en vue de renforcer la connectivité entre fonds d’investissement nationaux et étrangers, et start-up.

Il est organisé par le ministère du Plan et de l’Investissement, le Fonds d’investissement Golden Gate Ventures.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung. Photo: VNA

Dans son discours, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré que les mouvements de capitaux mondiaux ont été choisis comme sujet du forum dans le contexte de profonds changements dans les tendances mondiales d'investissement influencées par les fluctuations géopolitiques et la possibilité d'une récession dans de nombreuses grandes économies.

Il a invité les participant à discuter le flux d'investissements dans les start-ups dans le monde et au Vietnam, les domaines technologiques qui attirent les investissements, ainsi qu'à faire des propositions sur les politiques et les solutions pour promouvoir davantage les activités d'investissement pour l'innovation et les start-ups au Vietnam.

Selon le Fonds monétaire international, le Vietnam est actuellement classé comme le plus récent joyau de l'Asie du Sud-Est et son essor est le résultat de l'attractivité du marché pour les investisseurs, et du soutien du gouvernement à l'écosystème des start-up.

Selon le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC), les start-up vietnamiennes ont mobilisé un record de 1,4 milliard de dollars sur 165 transactions en 2021, soit 1,6 fois plus que l'année précédente, soit 894 millions de dollars et 126 transactions en 2019. Cela montre que l'activité commerciale sur le marché s'est considérablement améliorée, reprenant de l'élan après une récession due à la pandémie de COVID-19. Cette dynamique de croissance se poursuivra en 2023 avec un PIB prévu de 6,7 %.

Certains facteurs qui font du Vietnam un point positif pour l'investissement comprennent la stabilité politique, une main-d'œuvre jeune et hautement qualifiée, des infrastructures développées, des compétences numériques.

Par ailleurs, le Vietnam est considéré comme une "bonne terre" pour les entrées d'IDE de haute qualité, les grandes entreprises internationales recherchent des opportunités d'investissement pour diversifier les chaînes d'approvisionnement et limiter leur dépendance au marché chinois. Le Vietnam devient l'un des candidats les plus brillants pour accueillir ce flux de capitaux.