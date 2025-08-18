Báo Ảnh Việt Nam

Vietnam - une source d’inspiration pour les mouvements révolutionnaires dans le monde

À l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, Reem Hazan, membre du Bureau Politique et responsable internationale du Parti communiste israélien, a adressé ses félicitations au Parti communiste du Vietnam (PCV), à l'État et au peuple du Vietnam. Elle a souligné la force d'inspiration que représente la Révolution vietnamienne pour les mouvements progressistes du monde entier. À l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du 2 septembre, Reem Hazan, membre du Bureau Politique et responsable internationale du Parti communiste israélien, a adressé ses félicitations au Parti communiste du Vietnam (PCV), à l'État et au peuple du Vietnam. Elle a souligné la force d'inspiration que représente la Révolution vietnamienne pour les mouvements progressistes du monde entier.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) en Israël, Reem Hazan a rappelé que le Vietnam et le PCV constituent depuis longtemps une référence pour le Parti communiste israélien ainsi que pour de nombreux mouvements révolutionnaires. Selon elle, l'histoire du Vietnam démontre qu'un peuple, même modeste en taille, peut vaincre l'impérialisme, résister à l'occupation et défendre son droit à l'autodétermination. Cette expérience reste une leçon précieuse pour les luttes menées en faveur de la justice, de la liberté et de l'indépendance nationale.

Évoquant les perspectives de coopération, la responsable israélienne a affirmé que son Parti pouvait tirer des enseignements de l'expérience vietnamienne, notamment dans l'élaboration de stratégies à long terme, la mise en avant des intérêts du peuple et la persévérance dans l'objectif de construire le socialisme. Elle a estimé que ces valeurs ouvraient la voie à de nombreux perspectifs de coopération et de soutien mutuel dans la lutte commune pour la paix, l'égalité et le développement durable.

Dans son message, Reem Hazan a également exprimé sa conviction qu'avec un rôle international de plus en plus affirmé, le Vietnam, sous la direction du PCV, continuera de contribuer activement à la libération des peuples, au développement économique indépendant et à la paix durable des pays en voie de développement.-VNA/VI

