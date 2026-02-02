Vietnam : une nature sauvage, inconnue et mystérieuse

Dans le dernier épisode de l’émission "Le Jardin Extraordinaire", diffusé le 1er février sur La Une de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), le présentateur Tanguy invite les téléspectateurs à un voyage en Asie, à la découverte d’un pays où la nature demeure largement inconnue et mystérieuse, et où elle a su reprendre sa place après une guerre sanglante.

Cap sur la côte Est du continent asiatique, direction le Vietnam, où la vie sauvage renaît avec force au cœur de forêts denses et de chaînes montagneuses majestueuses.

Sous le titre "Vietnam sauvage – une nature inconnue et mystérieuse", le reportage s’ouvre sur des réserves naturelles isolées, presque coupées du monde moderne. Les forêts tropicales des montagnes du Nord-Ouest sont quasi impénétrables pour l’homme, elles sont le refuge du pangolin, le mammifère le plus braconné sur la planète. La très discrète civette palmiste ou encore l’étonnante grenouille mousse vivent dans ses forêts impénétrables.

Sur la côte Nord-Est, le site exceptionnel de la baie d'Ha Long accueille un des singes les plus rares au monde, le langur de Cat Ba. Chaque année au printemps, la jungle vietnamienne offre un spectacle féerique de millions de papillons de toutes les tailles.

L'archipel de Cat Ba a été reconnu comme Réserve de biosphère de l'UNESCO en 2004. Photo: VNA

Grâce à un réseau de parcs nationaux et de zones protégées strictement préservées, le Vietnam abrite encore de véritables "trésors vivants", à l’image du binturong, mammifère nocturne à l’allure singulière, à la fois ours et singe.

À travers "Le Jardin Extraordinaire", le Vietnam apparaît moins comme une destination que comme un monde à explorer : une terre où la nature, meurtrie mais résiliente, continue de renaître et de préserver ses mystères face au temps qui passe. -VNA/VI