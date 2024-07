Vietnam-UE : entretien Bui Thanh Son - Josep Borrell Fontelles

Le vice-président de la Commission européenne et Haut-Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell Fontelles et le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. lors dela rencontre avec la presse. Photo : VNA

Le vice-président de la Commission européenne et Haut-Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell Fontelles, effectue une visite officielle au Vietnam du 29 au 31 juillet à l’invitation du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Lors de son entretien, mardi 30 juillet, à Hanoi, avec le chef de la diplomatie vietnamienne Bui Thanh Son, Josep Borrell Fontelles a affirmé que le Vietnam est l'un des partenaires de premier rang de l’UE dans la région. De nombreuses stratégies, politiques et projets spécifiques sont mis en œuvre afin de développer davantage la coopération avec le Vietnam en particulier et avec l’Asie-Pacifique en général, a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre Bui Thanh Son a plaidé pour une coopération bilatérale accrue afin de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam-UE.

Il a demandé à la Commission européenne de lever rapidement le “carton jaune” imposé aux produits halieutiques et aquacoles vietnamiens. Le ministre Bui Thanh Son a également exhorté l’UE à intervenir auprès de ses États membres pour que l'Accord sur la protection des investissements (EVIPA) soit ratifié dans les plus brefs délais. Il a aussi suggéré à l’UE de continuer à accorder au Vietnam des aides publiques au développement (APD), notamment dans les secteurs phares tels que la gouvernance publique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie numérique et le développement durable de la pêche.

Le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour aider l’UE à renforcer le partenariat stratégique avec l’ASEAN et à concrétiser efficacement le plan d’action ASEAN-UE, période 2023-2027.

Pour sa part, Josep Borrell a invité les deux parties à travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les mécanismes de dialogue existants. Il a également affirmé la volonté de l’UE d’aider le Vietnam à atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050 via le programme de Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Le responsable de l’UE souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment dans le cadre de la stratégie “Global Gateway”, qui vise à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports ainsi qu’à renforcer des systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné la nécessité de désamorcer les tensions dans les points chauds et de résoudre les conflits par des moyens pacifiques.

Josep Borrell Fontelles a affirmé que l'UE soutenait la position du Vietnam et de l’ASEAN sur la liberté de navigation aérienne et maritime et la résolution des différends par des moyens pacifiques, dans le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Il a appelé les parties concernées de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC).

A l’issue de l’entretien, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le vice-président de la Commission européenne et Haut-Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell Fontelles, ont eu une réunion avec la presse et participé à de nombreux événements annexes.- VNA/VI