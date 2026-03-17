Vietnam - Suisse : accélérer les négociations de l’Accord de libre-échange Vietnam - AELE

Panorama de la séance de travail. Photo: moit.gov.vn

Le 16 mars, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan a eu une séance de travail avec la secrétaire d'État suisse Helene Budliger Artieda, directrice du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), afin d’échanger sur la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Suisse ainsi que sur l’accélération des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE).



Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé une forte volonté politique et leur détermination à œuvrer pour parvenir à une conclusion de principe des négociations lors de la 20ᵉ session de négociation prévue à Hanoï. Elles ont convenu que le Vietnam et l’AELE s’efforceront d’annoncer officiellement la fin des négociations à la fin juin 2026, en marge de la Conférence ministérielle de l’AELE en Islande, avant de procéder à la signature de l’accord dans les plus brefs délais.



La partie suisse a souligné que le Vietnam est un partenaire important, saluant son rôle moteur au sein de l’ASEAN. Selon la Suisse, la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam – AELE ouvrira de nouvelles opportunités pour les entreprises suisses de haute qualité d’investir au Vietnam, contribuant à la création d’emplois, au transfert de technologies et au soutien du Vietnam dans la réalisation de son objectif de modernisation dans les cinq prochaines années.



L’accord devrait également donner un nouvel élan à la coopération commerciale et à l’investissement entre le Vietnam et la Suisse en particulier, et entre le Vietnam et l’AELE en général, tout en contribuant positivement aux chaînes d’approvisionnement régionales et à la croissance durable.



De son côté, le Vietnam a affirmé considérer la Suisse comme l’un de ses partenaires importants de premier plan. Il a exprimé sa volonté d’accélérer les négociations afin que les entreprises des deux parties puissent rapidement bénéficier de l’accord.



Le Vietnam souhaite également que les communautés d’affaires des deux pays élaborent activement des plans de coopération et renforcent les activités de promotion du commerce et de l’investissement, afin que les entreprises puissent exploiter pleinement les avantages offerts par l’accord dès son entrée en vigueur. -VNA/VI