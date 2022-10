Vietnam-Singapour : entretien Nguyên Xuân Phuc - Halimah Yacob

La cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de la présidente singapourienne Halimah Yacob et de son époux, en visite d’État au Vietnam du 16 au 20 octobre, a eu lieu lundi, 17 octobre, à Hanoï.

Suite à cette cérémonie, le président de la République Nguyên Xuân Phuc s’est entretenu avec son homologue singapourienne.

Photo: VNA



Le chef de l’État vietnamien a souhaité que Singapour réalise avec succès son plan de croissance verte jusqu’en 2030, pour devenir une économie verte et moderne. Il a demandé à Singapour de faciliter les importations des produits vietnamiens et d’aider notre pays à participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

La présidente singapourienn Halimah Yacob a, quant à elle, félicité les acquis importants du Vietnam dans la lutte anti-Covid-19 ainsi que dans la reprise économique. Singapour prend en haute estime et souhaite approfondir le partenariat stratégique avec le Vietnam, a-t-elle souligné.

La dirigeante singapourienne a affirmé que le Vietnam était le premier partenaire important de Singapour dans la région et que Singapour apprécie et souhaite promouvoir davantage le partenariat stratégique avec le Vietnam.

Elle a également invité les deux parties à concrétiser efficacement l’accord de connexion économique Vietnam – Singapour et à intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs phares tels que l’innovation, l’économie numérique et la transition numérique.

Les deux dirigeants se sont réjouis de la coopération bilatérale fructueuse, notamment dans l’économie. Au cours de ces neuf premiers mois de l’année, le commerce bilatéral a atteint près de 7 milliards de dollars, soit une hausse de 16% en glissement annuel. Singapour maintient sa position de plus grand investisseur aséanien au Vietnam et reste le 2e plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un capital enregistré total de plus de 70 milliards de dollars.

Vietnamien et Singapourien ont convenu de renforcer les échanges de délégations de haut niveau, de maintenir les mécanismes de coopérations existants et de se coordonner étroitement pour organiser avec succès les célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Singapour en 2023. Les deux parties ont également décidé d’établir le partenariat Vietnam – Singapour dans le développement de l’économie numérique et de la croissance verte.



S’agissant de la question en Mer Orientale, les deux dirigeants ont réaffirmé la position immuable de l’ASEAN en la matière, tout en insistant sur l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la liberté de navigation maritime et aérienne dans cette zone maritime.

Ils ont aussi appelé les parties concernées à régler leurs litiges par voie pacifique, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

A l’issue de l’entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature d'un certain nombre de documents de coopération, notamment le protocole d'accord sur la coopération énergétique, le protocole d'accord sur la coopération au titre de l'article 6 de l'accord de Paris et le protocole d'accord sur la coopération en matière de cybersécurité, de préventionet et de lutte contre la cybercriminalité, la protection des données personnelles et le protocole d'accord sur la coopération technique et l'enseignement et la formation professionnels et à la cérémonie de remise de la décision approuvant la politique d'investissement du projet de construction et de commerce des infrastructures du parc industriel de Vinh Thanh (phase 1), dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).