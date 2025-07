Vietnam - Sénégal : un accord de coopération entre les deux Assemblées nationales

Lors de la signature de l'Accord de coopération entre les deux organes législatifs du Vietnam et du Sénégal, le 23 juillet. Photo: VNA

En vertu de cet accord, les deux parties encouragent et favorisent le développement de la coopération parlementaire dans les domaines tels que l'échange de délégations et de contacts de haut niveau, le partage d'expériences parlementaires, la coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux, et la mise en œuvre d'initiatives conjointes.

Concrètement, les deux parties encouragent les visites bilatérales des dirigeants de l'AN et des délégations des organes relevant des deux AN, ainsi que les échanges entre groupes d'amitié parlementaires, députés et fonctionnaires des deux institutions.

Elles partagent également leurs expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décisions majeures, et coopèrent pour renforcer les compétences des députés et du personnel parlementaire.

Dans le cadre des forums parlementaires multilatéraux, les Assemblées nationales des deux pays collaborent et se soutiennent mutuellement au sein des mécanismes où elles sont membres, tels que l'Union interparlementaire (UIP) ou l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tout en promouvant la paix, le développement durable et la coopération parlementaire mondiale.

Elles encouragent aussi l'organisation de séminaires, formations et recherches communes, et favorisent la mise en relation des commissions spécialisées et des groupes d'amitié pour une coopération concrète et efficace.

Les deux parties s'accordent à maintenir des échanges réguliers entre députés, dirigeants et organes parlementaires.

Auparavant, les deux dirigeants avaient assisté à la cérémonie de fondation des Groupes d'amitié parlementaires Vietnam - Sénégal et Sénégal - Vietnam.-VNA/VI