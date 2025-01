Vietnam-Russie: Entretien entre les deux Premiers ministres

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue russe Mikhail Vladimirovich Mishustin. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue russe Mikhail Vladimirovich Mishustin se sont entretenus à Hanoï le 14 janvier, convenant d'intensifier le dialogue et de renforcer la confiance politique pour favoriser la coopération globale des deux pays.

Saluant l'importance de la visite officielle de son invité, qui marque le début de l'année célébrant le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, Pham Minh Chinh s'est dit convaincu qu'elle créerait une forte dynamique pour renforcer davantage le partenariat stratégique global Vietnam-Russie dans les années à venir.

Mikhail Vladimirovich Mishustin a déclaré que sa visite offre une occasion importante aux deux gouvernements de revoir les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays et de mettre en œuvre des tâches spécifiques visant à développer la coopération bilatérale de manière efficace et substantielle dans les temps à venir.

Les deux dirigeants ont échangé sur la situation politique, économique et sociale de leurs pays respectifs, faisant le bilan des progrès réalisés dans leur coopération bilatérale. Ils ont également abordé les perspectives futures et convenu des orientations à suivre pour renforcer leur partenariat stratégique global. Les deux parties ont exprimé leur volonté d’intensifier le dialogue et de consolider la confiance politique, tout en favorisant les échanges à tous les niveaux.

Mikhail Vladimirovich Mishustin a exprimé son impression sur les réalisations du développement socio-économique que le Vietnam a obtenues ces dernières années, qui ont contribué de manière significative à améliorer la qualité de vie de son peuple et à renforcer sa position et sa réputation tant au niveau régional qu'international.

Il a réaffirmé l'engagement de la Russie à l'égard du partenariat stratégique global avec le Vietnam, soulignant que la Russie considère le Vietnam comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est et souhaite renforcer davantage l'efficacité de la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines qui correspondent au potentiel et aux atouts des deux pays.

Félicitant la Russie pour ses réalisations en matière de développement socio-économique, Pham Minh Chinh a souligné la politique étrangère cohérente du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, ajoutant qu'il considère toujours l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global avec la Russie comme l'une de ses principales priorités, et espère travailler avec cette dernière pour assurer la sécurité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont convenu d'intensifier le dialogue, de renforcer la confiance politique et de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et à travers divers canaux pour créer une pierre angulaire pour le développement global des relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'énergie, du pétrole et du gaz, de l'éducation, de la formation, de la culture, du tourisme, des sciences et technologies et de la coopération entre localités.

Notant qu'il reste beaucoup de place pour la coopération commerciale, ils ont souligné la nécessité de solutions révolutionnaires pour accroître le commerce bilatéral, notamment en utilisant efficacement l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEE), dont la Russie est membre, et en continuant à explorer les moyens d'ouvrir leurs marchés aux produits de l'autre, tels que les produits agricoles et pharmaceutiques.

Les deux Premiers ministres ont souligné l'importance du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie. Ils ont également souligné le rôle crucial de la coopération dans le domaine des sciences et des technologies, exprimant leur espoir de poursuivre la collaboration dans la construction d'un centre de recherche en sciences et technologies nucléaires au Vietnam.

Mikhail Vladimirovich Mishustin a noté que la Russie travaillait avec de nombreux pays au développement de l'énergie nucléaire et qu'elle était disposée à participer à la construction de l'industrie nucléaire vietnamienne. Il a également suggéré de renforcer les liens dans des domaines tels que les soins de santé, le travail et les produits pharmaceutiques.

Les deux parties ont souligné leur désir d'approfondir la coopération dans les questions humanistes et ont reconnu l'importance de la collaboration dans l'éducation et la formation. Ils ont convenu de renforcer l'enseignement des langues vietnamienne et russe dans leurs pays respectifs tout en promouvant la coopération par le biais du Consortium Vietnam-Russie des universités techniques.

La Russie continuera à offrir des bourses pour aider le Vietnam à former des ressources humaines dans les domaines des sciences, des technologies et des arts, a déclaré le Premier ministre russe.

Les dirigeants ont convenu d'intensifier les échanges entre les peuples et les liens entre les localités. Des activités d'échanges culturels et des spectacles artistiques réguliers seront organisés, notamment à l'occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Ils ont également discuté des mesures visant à renforcer les liens touristiques, notant que la reprise des vols directs réguliers et des vols charters entre les deux pays a contribué à une augmentation des échanges touristiques.

En outre, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération en matière de connectivité des transports, notamment maritime, ferroviaire et urbain.

En ce qui concerne les problèmes en suspens, les deux Premiers ministres ont chargé les ministères et les agences concernés de discuter, d'examiner et de proposer des solutions pour les résoudre d'une manière qui garantisse les intérêts harmonieux des deux parties.

Lors de l’entretiens, les dirigeants ont également abordé certaines questions internationales et régionales d'intérêt commun, ainsi que la coopération dans les forums internationaux. Ils ont affirmé que leurs pays maintiendraient une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Pham Minh Chinh a proposé à la Russie de soutenir les efforts visant à assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et de régler les différends par des moyens pacifiques basés sur le droit international et la Charte des Nations Unies, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il a également exprimé son espoir que les dirigeants et le gouvernement russes continueront de créer des conditions favorables et d'assurer la sécurité de la communauté vietnamienne et de ses biens. En retour, a-t-il affirmé, le gouvernement vietnamien prendra toujours soin des citoyens russes vivant et étudiant au Vietnam.

A l'issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont signé un communiqué commun relatant les résultats de la visite officielle du Premier ministre russe au Vietnam et ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines scientifique, de l’information et de la culture.

Auparavant, le Premier ministre Mikhail Vladimirovich Mishustin avait rendu hommage au défunt président Ho Chi Minh dans son mausolée et déposé une gerbe au Monument aux héros et aux martyrs sur la rue Bac Son à Hanoi. - VNA/VI