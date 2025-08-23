Vietnam : revivre 80 ans d’histoire à travers le programme « Moment d’or »

l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), la Télévision du Vietnam a diffusé dans la soirée du 22 août un programme télévisé politico-artistique spécial intitulé « Moment d’or », reliant trois sites historiques : la tour du Drapeau de Hanoï, la place de Ngo Môn (Huê) et le quai de Nha Rong (Hô Chi Minh-Ville).

Le président Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man ont assisté à l’événement depuis les trois points de retransmission. Étaient également présents des dirigeants du Parti et de l’État, des représentants des ministères, des localités, des anciens combattants, des anciens jeunes volontaires, des membres du Parti et de la population, ainsi que des millions de téléspectateurs suivant en direct.

Le président Luong Cuong assiste au programme à Hanoï. Photo: VNA

Le programme a reconstitué des moments historiques marquants, de la Révolution d’Août 1945, de la Victoire de Diên Biên Phu en 1954, de la Réunification nationale en 1975 jusqu’au processus de Renouveau et de développement actuel, tout en diffusant l’esprit du Président Hô Chi Minh selon lequel « les opportunités doivent être créées par les hommes ».

Composé de trois volets : « Regarder large et réfléchir profondément », « Résolument maintenir l’offensive » et « Certainement réussir », le programme a retracé le parcours historique du pays, affirmant l’esprit d’union nationale et mettant en valeur ses réalisations au cours des 80 dernières années.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au programme à Hue. Photo: VNA

Parmi les temps forts figuraient des reportages avec la présence de témoins vivants de l’histoire, comme Mme Nguyên Thi Binh, le colonel Tu Cang - Héros des Forces armées populaires, le musicien Doan Nho, ainsi que d’autres personnalités ayant accompagné les grandes étapes de la révolution vietnamienne.

L’événement s’est également distingué par l’utilisation de technologies scéniques modernes, telles qu’une scène multidimensionnelle à la tour du Drapeau de Hanoï, le Mapping 3D à Huê, ou encore la combinaison de l’héritage historique et de la modernité à Nha Rong. Les prestations musicales, théâtrales et poétiques interprétées par de célèbres artistes et de jeunes talents ont apporté de vives émotions au public.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, assiste au programme à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

« Moment d’or » a offert aux spectateurs un voyage pour revivre les pages glorieuses de l’histoire nationale, ressentir l’aspiration à bâtir un Vietnam puissant et rappeler la responsabilité de chaque citoyen dans la construction du pays à l’ère nouvelle.-VNA/VI