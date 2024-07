Vietnam-République de Corée : entretien entre les Premiers ministres à Séoul

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en visite officielle du 30 juin au 3 juilleten République de Corée a eu ce mardi, 2 juillet, à Séoul, un entretien avec son homologue sud-coréen Han Duck Soo.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue sud-coréen Han Duck Soo. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les échanges à tous les niveaux et de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils ont également affirmé leur engagement à augmenter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars d'ici 2025 et à 150 milliards de dollars d'ici 2030, mettant l'accent sur des échanges équilibrés et durables.

Le Premier ministre Han Duck Soo s'est déclaré favorable à une intégration plus profonde des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises sud-coréennes établies au Vietnam. Il a proposé une collaboration étroite entre les gouvernements des deux pays pour aider les entreprises sud-coréennes à établir au Vietnam des chaînes d'approvisionnement solides pour les minerais essentiels.

De plus, la République de Corée s'engage à soutenir le Vietnam dans la formation de personnel industriel et à accroître son aide non remboursable dans des secteurs tels que l'administration publique, la gouvernance électronique, l'éducation et la recherche pour le développement.

En outre, il a été décidé que le pays du matin calme accueille davantage de travailleurs vietnamiens et soutienne la réalisation de la deuxième phase du projet d'Institut de recherche et développement Vietnam-République de Corée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également sollicité l'ouverture du marché sud-coréen aux produits phares du Vietnam, notamment les produits alimentaires transformés, les produits agricoles et halieutiques, en mettant l'accent sur les fruits saisonniers.

D’autre part, il a encouragé les entreprises sud-coréennes à investir au Vietnam dans les secteurs du gaz naturel liquéfié, de l'économie numérique, verte et circulaire, des semi-conducteurs, des énergies renouvelables, de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle.

Le chef du gouvernement vietnamien a également sollicité le soutien du gouvernement sud-coréen pour l'ouverture du Consulat du Vietnam à Busan cette année et la création d’un Centre culturel vietnamien en République de Corée.

Lors de l’entretien, les deux Premiers ministres ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont convenu de coopérer étroitement au sein des mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux tels que les Nations Unies et l’ASEAN.

Les deux dirigeants ont partagé un point de vue commun sur l’importance du maintien de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale. Tous les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques conformément au droit international, ont-ils souligné. Pham Minh Chinh a réaffirmé le soutien indéfectible du Vietnam à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ainsi qu’à la promotion du dialogue, de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement régional.

À l'issue de leur entretien, les deux chefs des gouvernements vietnamien Pham Minh Chinh et sud-coréen Han Duck Soo ont publié un communiqué conjoint. Neuf documents de coopération ont été signés en leur présence, couvrant les domaines du développement durable, du commerce, de l’investissement, des petites et moyennes entreprises, de l’innovation, de l’environnement, de la concurrence, de la protection des consommateurs et de l’éducation. - VNA/VI