Vietnam : quatre officiers de l’Armée populaire déployés dans des missions de maintien de la paix de l’ONU

Quatre officiers de l’Armée populaire déployés dans des missions de maintien de la paix de l’ONU. Photo: VNA

Le ministère vietnamien de la Défense a organisé, ce mercredi 31 décembre à Hanoï, une cérémonie solennelle pour la remise des décisions du président de la République et du ministre de la Défense à quatre officiers de l'Armée populaire du Vietnam, désignés pour rejoindre les forces de maintien de la paix de l'ONU.

La cérémonie a été présidée par le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense et chef du comité de pilotage du ministère pour la participation aux opérations de maintien de la paix.

Cette nouvelle rotation comprend quatre officiers rigoureusement sélectionnés, répondant pleinement aux normes strictes des Nations unies. Ils remplaceront des militaires actuellement en mission au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et occuperont également un nouveau poste au Bureau de liaison des Nations unies pour la paix et la sécurité à Bruxelles, en Belgique. Ils sont la sous-colonelle Vu Thi Liên, la lieutenant-colonelle Dang Thu Ha, le capitaine Nguyên Huy Khai et la sous-capitaine Nguyên Thi Ngoc Trâm.

Le général de division Pham Manh Thang, directeur du Département de maintien de la paix du Vietnam, a souligné que tous les officiers ont suivi une préparation exhaustive, incluant des formations spécialisées à l'étranger, afin de répondre aux exigences opérationnelles, linguistiques et physique dans des environnements multinationaux complexes.

La cérémonie est présidée par le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang, vice-ministre de la Défense et chef du comité de pilotage du ministère pour la participation aux opérations de maintien de la paix. Photo: VNA

Le général de corps d’armée Nguyên Truong Thang a souligné que les officiers déployés sont des cadres exemplaires, bénéficiant de la confiance des autorités et de leurs unités. Il s’est dit convaincu qu’ils accompliront avec succès les missions qui leur sont confiées.

Il a également appelé les officiers à s’adapter rapidement aux réalités du terrain, à remplir pleinement leurs responsabilités, à renforcer leurs capacités d’analyse et de prévision, et à rendre compte de manière opportune afin de contribuer à l’élaboration des orientations stratégiques futures du Vietnam en matière de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

« Vous devez faire preuve de loyauté, de créativité, de finesse dans la négociation et d’une efficacité de premier ordre, avec pour priorité absolue l’intérêt de la Patrie », a martelé le vice-ministre, rappelant que chaque Casque bleu est un ambassadeur de la culture et de la paix du Vietnam.

Au nom des officiers, la lieutenante-colonelle Vu Thi Liên a affirmé leur engagement total à respecter le droit international, les réglementations de l'ONU et les lois des pays d'accueil, tout en veillant à la préservation de l'image prestigieuse des « soldats de l'Oncle Hô » sur la scène mondiale.

Depuis son engagement officiel dans les opérations de maintien de la paix en 2014, le Vietnam a déployé des centaines de militaires, confirmant sa responsabilité croissante dans la gestion des crises globales et la sécurité internationale. -VNA/VI