Vietnam-Portugal: renforcement de la coopération entre les deux Partis communistes

Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, s'est entretenu mercredi 14 aout avec le secrétaire général du Parti communiste portugais (PCP) Paulo Raimundo, en visite de travail au Vietnam.

Le Hoai Trung, a remercié le secrétaire général et d'autres dirigeants du PCP pour avoir envoyé une lettre de condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, ainsi qu'une lettre de félicitations au président To Lam pour son élection au poste de secrétaire général du PCV.

Après avoir informé la délégation portugaise de la politique de renouveau du PCV, Le Hoai Trung a souligné les réalisations remarquables du Vietnam et les leçons apprises au cours des quatre dernières décennies. Il a souligné la politique étrangère du pays, qui attache de l'importance aux relations avec les Partis communistes et les amis traditionnels.

Paulo Raimundo, a exprimé sa joie de visiter le Vietnam pour la première fois et d'être témoin des réalisations en matière de développement socio-économique obtenues par le peuple vietnamien sous la direction du PCV. Il a salué l'importance de l'œuvre de Renouveau et des efforts de construction du socialisme au Vietnam au cours des près de 40 dernières années, les décrivant comme une victoire commune et une grande source d'inspiration pour le PCP et les forces progressistes du monde entier qui luttent pour la paix, la démocratie et le socialisme.

Lors de l'entretien, les deux parties ont échangé des mises à jour sur leurs partis et pays respectifs, les développements récents dans les relations Vietnam-Portugal et les questions mondiales et régionales d'intérêt commun.

Ils sont parvenus à un consensus sur les orientations et les mesures visant à renforcer les relations entre les partis et l'amitié et la coopération entre les États et les peuples des deux pays, en vue de célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025.

Auparavant, la délégation portugaise a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Elle poursuivra son programme de travail au Vietnam jusqu'au 17 août. -VNA/VI