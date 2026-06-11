Vietnam : plus de 1,2 million de candidats au baccalauréat national 2026

Plus de 1,2 million d‘élèves de terminale à travers le pays ont entamé, le 11 juin, la première journée de l’examen du baccalauréat national 2026.

Cette année, les élèves doivent passer deux matières obligatoires, à savoir la littérature et les mathématiques, ainsi qu’une épreuve combinée composée de deux matières choisies parmi les disciplines suivantes : physique, chimie, biologie, technologie industrielle, technologie agricole, informatique, langue étrangère, histoire, géographie, économie et droit. Les candidats peuvent également choisir de passer une langue étrangère différente de celle étudiée dans leur établissement scolaire.

Jeudi matin, 11 juin, les élèves ont composé l’épreuve de littérature, d’une durée de 120 minutes. Photo : VNA

Dans la matinée, les élèves ont composé l’épreuve de littérature, d’une durée de 120 minutes. Il s’agit de la seule matière évaluée sous forme de dissertation. Cette année, 1.208.356 candidats s’y sont inscrits.

L’après-midi est consacré à l’épreuve de mathématiques, d’une durée de 90 minutes, organisée sous forme de questionnaire à choix multiples. Au total, 1.204.180 élèves y sont inscrits.

Les autorités rappellent que les candidats ne sont en aucun cas autorisés à introduire dans les centres d’examen des téléphones portables, montres connectées, appareils de transmission ou de réception d’informations, dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo, documents ou tout autre matériel susceptible de faciliter la fraude. Toute infraction au règlement pourra entraîner l’exclusion de l’examen ainsi que des sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

Selon Huynh Van Chuong, directeur du Département de gestion de la qualité relevant du ministère de l’Éducation et de la Formation, la structure et le format des sujets demeurent inchangés par rapport à ceux de 2025 et aux sujets de référence publiés auparavant. Les contenus portent sur le programme du lycée, principalement celui de la classe de terminale, avec certaines questions relevant des programmes de seconde et de première. Les sujets sont élaborés selon une matrice d’évaluation couvrant différents niveaux de compétences cognitives : identification, compréhension et application.

En 2026, les sujets de l’examen continuent d’être conçus dans l’objectif d’évaluer les compétences et les qualités des élèves. Le niveau de différenciation des questions reste comparable à celui de 2025, avec notamment des exercices exigeant l’application des connaissances à des situations concrètes de la vie quotidienne.

Les épreuves à choix multiples conserveront les formats déjà présentés dans les sujets de référence publiés par le ministère de l’Éducation et de la Formation, comprenant des questions à choix multiples, des questions de type vrai/faux ainsi que des réponses courtes. La répartition des points ne sera pas uniforme entre les questions, certaines bénéficiant d’un coefficient plus élevé.

La littérature demeure la seule matière évaluée sous forme rédactionnelle. Les sujets continueront d’utiliser des textes extérieurs aux manuels scolaires, une orientation introduite depuis 2025. Cette évolution a favorisé le renouvellement des méthodes d’enseignement et d’apprentissage dans les établissements secondaires, en mettant davantage l’accent sur le développement des compétences et des aptitudes des élèves, tout en limitant l’apprentissage mécanique fondé sur les modèles préétablis.

L’épreuve de littérature comprend deux parties : compréhension écrite (4 points) et rédaction (6 points). Dans la première partie, les candidats doivent analyser un texte inédit relevant de l’un des trois types suivants : texte littéraire, texte informatif ou texte argumentatif. Cinq questions de compréhension sont proposées, couvrant les niveaux de connaissance, de compréhension et d’application. La partie rédaction se compose d’un exercice de rédaction d’un paragraphe et d’une dissertation, pouvant prendre la forme d’une réflexion sociale ou d’une analyse littéraire.

Huynh Van Chuong a souligné que le Département de gestion de la qualité avait travaillé de manière approfondie avec le comité chargé de l’élaboration des sujets afin de garantir leur conformité au Programme d’enseignement général de 2018, ainsi qu’aux sujets de référence et au format officiellement publiés. Les élèves sont familiarisés avec cette structure d’examen depuis la classe de seconde. La conception des sujets vise à permettre aux candidats d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires avec un niveau de performance moyen ou assez bon, tout en assurant une différenciation suffisante pour la sélection des candidats aux universités les plus prestigieuses. -VNA/VI