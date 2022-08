Vietnam-ONU: signature d’un document-cadre stratégique de coopération pour le développement durable

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung et la coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis ont signé le 11 août à Hanoï un document-cadre de stratégie de coopération pour le développement durable pour la période 2022-2026 entre le gouvernement vietnamien et des agences permanentes et non permanentes des Nations Unies au Vietnam.

La cérémonie de signature du document-cadre de stratégie de coopération pour le développement durable entre le Vietnam et l'ONU. Photo : VNA



Le cadre stratégique de coopération pour le développement durable 2022 - 2026 est un document stratégique clé guidant et orientant la coopération entre le gouvernement vietnamien et les Nations Unies pour accélérer l’accomplissement des Objectifs de Développement Durable (ODD).

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a déclaré que le cadre stratégique de coopération signé et mis en œuvre à un moment où le Vietnam mettait en œuvre de manière synchrone des solutions pour promouvoir la reprise économique post-pandémique, répondre au changement climatique, s'orienter vers le développement de l'économie verte, l’économie circulaire.

Les Nations Unies jouent un rôle important pour soutenir le Vietnam dans son développement, son intégration et sa forte participation au développement commun du monde en donnant des conseils et d'assistance aux politiques au gouvernement vietnamien; en partageant des expériences du Vietnam pour orienter vers une économie de croissance verte, durable et égale, a affirmé le ministre Nguyen Chi Dung.

De son côté, Pauline Tamesis, a affirmé que le principe de ne laisser personne de côté via le cadre stratégique était un engagement fondamental des Nations Unies au Vietnam.

Le gouvernement du Vietnam, en collaboration avec les Nations Unies, a défini quatre résultats clés en matière de développement que sont le développement social inclusif, la réponse au changement climatique, la prospérité partagée à travers une transformation économique durable, et la gouvernance et l'accès à la justice.