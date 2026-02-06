Vietnam : neuf faits marquants en sciences, technologies et innovation en 2025

Le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies a annoncé le 6 février à Hanoï, les résultats de la sélection des réalisations et événements marquants de l’année 2025 dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Ces avancées témoignent du rôle de plus en plus central de ces secteurs dans le perfectionnement du cadre institutionnel, le développement socio-économique, la défense, la sécurité nationale et le renforcement de la position internationale du Vietnam.

1. Adoption de 10 lois clés dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique

Lors des 9ᵉ et 10ᵉ sessions de la 15ᵉ Assemblée nationale, dix lois relatives aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique ont été adoptées, constituant une avancée institutionnelle majeure et un cadre juridique cohérent pour le développement de l’économie et de la société numériques.

2. Organisation de l’Exposition nationale des réalisations scientifiques et technologiques

Organisée à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, cette exposition a retracé 80 ans de développement scientifique et technologique du pays grâce à une mise en scène moderne intégrant données, images et technologies numériques.

3. Relance du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan

La reprise de ce projet marque un tournant stratégique dans la politique énergétique nationale, contribuant à la sécurité énergétique, à la réduction des émissions et au développement des technologies nucléaires et des ressources humaines de haut niveau.

4. Maîtrise de la conception et de la fabrication de véhicules blindés

Le Vietnam a réussi à concevoir et produire, avec une forte intégration nationale, des véhicules blindés modernes, affirmant son autonomie technologique dans le secteur de la défense.

5. Maîtrise de la technologie ADN de nouvelle génération (NGS–SNP)

Cette avancée permet l’analyse de prélèvements ADN fortement dégradés, ouvrant la voie à l’identification à grande échelle des restes de soldats tombés au combat, avec une forte portée scientifique et humanitaire.

6. Couverture nationale du réseau 5G

Avec plus de 22.400 stations déployées en 2025, la 5G constitue une infrastructure numérique clé pour l’économie numérique, les services publics intelligents et la défense nationale.

7. Recherche, production et exportation du vaccin ASF LIVE

Développé par le Vietnam, ce vaccin contre la peste porcine africaine figure parmi les premiers au monde à être commercialisés, contribuant au contrôle des épidémies et à la sécurité alimentaire.

8. Maîtrise et commercialisation de carburants spéciaux Jet A-1K et DO L-62

Cette réussite garantit l’autonomie énergétique et stratégique du pays, tout en démontrant la capacité nationale à maîtriser des technologies industrielles critiques.

9. Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité

En accueillant la cérémonie de signature de cette convention internationale, le Vietnam a affirmé son rôle actif et responsable dans la gouvernance mondiale de la cybersécurité.

Ces neuf réalisations et événements illustrent la montée en puissance du Vietnam dans les domaines de la haute technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, au service d’un développement durable et intégré.. -VNA/VI