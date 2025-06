Vietnam - Mozambique : un demi-siècle de relations et une vision commune pour l'avenir

Forts de fruits de leur coopération au cours des 50 dernières années et de l’engagement constant de leurs Partis, gouvernements et populations, le Vietnam et le Mozambique disposent du potentiel nécessaire pour approfondir leurs relations, a affirmé l’ambassadrice du Vietnam à Maputo, Trân Thi Thu Thin.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, célébré le 25 juin, la diplomate s’est dite confiante quant à l’avenir des liens entre les deux pays.

Plus précisément, elle a souligné la forte complémentarité de leurs économies : le Mozambique, avec ses riches ressources naturelles, sa position géostratégique et sa population jeune ; et le Vietnam, reconnu pour son expertise dans des domaines clés tels que l’agriculture, les télécommunications, l’éducation, la santé publique, ainsi que la lutte contre la faim et la pauvreté.

Dans le secteur agricole, un projet mené par le Vietnam a permis d’améliorer significativement les rendements dans la région centrale du Mozambique, jetant les bases d’un développement durable et d’une meilleure sécurité alimentaire pour le pays africain.

Les télécommunications et la transition numérique constituent un autre domaine de coopération emblématique. Movitel, une coentreprise entre le groupe vietnamien Viettel et des partenaires locaux, est aujourd’hui un succès exemplaire des investissements vietnamiens en Afrique. Comme le Mozambique accélère sa transformation numérique, les entreprises vietnamiennes peuvent saisir de nouvelles opportunités, notamment dans les domaines de la finance numérique ou de l’e-gouvernement.

Concernant l’éducation, la santé et le développement des ressources humaines, le Mozambique manifeste un vif intérêt pour le modèle vietnamien. Une coopération renforcée est envisagée à travers des bourses d’études, des formations professionnelles et le déploiement d’experts médicaux vietnamiens.

Le partenariat pourrait aussi s’étendre à la sécurité et à la défense, notamment par le partage d’expériences en matière de participation aux opérations de maintien de la paix et de lutte contre la criminalité transnationale.

L’ambassadrice vietnamienne a en outre appelé à intensifier les échanges culturels et touristiques, afin de renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les deux peuples.

Sur la scène internationale, Hanoï et Maputo partagent des positions communes en faveur du maintien de la paix, du respect du droit international et de la promotion du rôle des pays en développement. Ils continueront de coopérer étroitement au sein des Nations Unies, du Mouvement des non-alignés, du Groupe des 77 et d’autres cadres de coopération Sud-Sud.

L’ambassadrice a précisé que les deux pays travaillaient activement à l’organisation d’une série d’événements commémoratifs tout au long de l’année 2025, dans un esprit de respect de l’histoire commune et de partenariat tourné vers l’avenir.

Selon Tran Thi Thu Thin, le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays est une excellente occasion de renforcer les visites de haut niveau, afin de consolider la confiance politique mutuelle et favoriser la coopération bilatérale dans d’autres domaines.

Afin de poursuivre le développement des relations bilatérales dans les temps à venir, l’ambassadrice a recommandé de maintenir les mécanismes de coopération tels que le comité intergouvernemental et les consultations politiques. Elle a également insisté sur la nécessité de faire de la coopération économique et commerciale une priorité, d’élargir la collaboration dans des domaines comme l’agriculture, l’éducation et la santé. -VNA/VI