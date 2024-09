Vietnam-Mongolie : signature de plusieurs accords de coopéation

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm (à gauche) et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh lors de la cérémonie de signature des accords de coopération. Photo : VNA

Dans le cadre de la visite d'État en Mongolie, après leur entretien, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh ont assisté à la cérémonie de signature d'accords de coopération entre les ministères, branches et agences du Vietnam et de la Mongolie.



Il s'agit du mémorandum de coopération dans le domaine juridique entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère mongol de la Justice et de l’Intérieur ; du mémorandum de coopération entre le vietnamien ministère des Transports et son homologue mongol ; du mémorandum de coopération touristique entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère mongol de la Culture, des Sports, du Tourisme et de la Jeunesse ; du mémorandum sur le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre l’administration de Hanoï et l’administration d'Oulan-Bator ; du mémorandum de coopération entre l'Académie vietnamienne des sciences et technologies et l'Académie mongole des sciences et du mémorandum de coopération entre l'Université nationale de Hanoï et l'Université des sciences et technologies de Mongolie ; de l’accord de coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère mongol de la Justice et de l’Intérieur sur la cyber-sécurité et la prévention de la criminalité. -VNA/VI