Vietnam-Maroc : 65 ans de relations diplomatiques marqués par des messages de félicitations

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man (gauche) a rencontré le président du Sénat marocain, Mohamed Ould Errachid, le matin du 25 juillet 2025. Photo : VNA

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Maroc (27 mars 1961 - 2026), le président de la République, Luong Cuong, a adressé un message de félicitations au roi Mohammed VI. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message à son homologue Aziz Akhannouch, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a adressé ses félicitations au président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Ould Errachid, ainsi qu’au président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a adressé un message de félicitations au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. -VNA/VI