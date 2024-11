Vietnam-Malaisie : partenariat stratégique dans l’énergie et l’industrie halal

Lors de la séance de travail entre la délégation du Département du marché Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et la Halal Development Corporation (HDC) de la Malaisie. Photo : VNA

Une délégation du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce dirigée par son ministre Nguyen Hong Dien a eu une séance de travail avec la compagnie des énergies renouvelables TNB Renewables Sdn Bhd, le 22 novembre, à Kuala Lumpur.



Nguyen Hong Dien, qui accompagne le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien To Lam et son épouse dans leur visite officielle en Malaisie, a salué l'intérêt et la coopération de TNB Renewables Sdn Bhd ainsi que des entreprises malaisiennes avec le Vietnam, soulignant le potentiel énorme de ce dernier pour le développement de l'énergie éolienne en raison d'un littoral de plus de 3.260 kilomètres.



Le ministre a déclaré que le réseau électrique reliant le Vietnam à la Malaisie et à Singapour fera partie du réseau d'énergie verte entre les pays d'Asie du Sud-Est. Il a affirmé que le Vietnam crée toujours des conditions favorables pour que les investisseurs effectuent des recherches et étudient des sites pour développer des projets d'énergie renouvelable servant les projets d'exportation d'électricité verte.



TNB Renewables est une filiale de TNB- groupe d’électricité de la Malaisie, qui représente 50% de la production électrique du pays. La Malaisie a élaboré une feuille de route pour sa transition énergétique, visant à atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, TNB se concentre sur quatre domaines principaux du processus de transition énergétique : l'expansion des investissements dans les énergies renouvelables dans le pays et à l'étranger, la promotion des technologies de décarbonisation, la modernisation du réseau électrique et l'amélioration de l'efficacité du réseau.



Datuk Ir. Dr. Shamsul Ahmad, responsable de la réglementation et de la gestion des parties prenantes de TNB, a affirmé que l'entreprise visait à accélérer le processus de transition énergétique durable en Malaisie, en Asie du Sud-Est en général.



L'entreprise s'est montrée très intéressée par la coopération en matière d'investissement avec le Vietnam dans le domaine de l'éolien terrestre et offshore, a-t-il déclaré, exprimant son espoir que les deux parties non seulement soutiendraient et faciliteraient le développement de projets communs mais également des projets dans des pays tiers.



En ce qui concerne la coopération halal, il s'agit d'un domaine de coopération qui a reçu une grande attention de la part des hauts dirigeants des deux pays et qui joue un rôle très important, non seulement en contribuant à accroître le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et la Malaisie, mais aussi en aidant les entreprises des deux parties à exploiter les opportunités commerciales sur d'autres marchés. Dans cet esprit, le 22 novembre, le Département du marché Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce et la Halal Development Corporation (HDC) ont signé une lettre d'intention sur la coopération halal.



Le conseiller commercial du Vietnam en Malaisie, Le Phu Cuong, a déclaré que cette lettre d'intention était importante, car elle soutenait la reconnaissance des objectifs communs en matière de formation et d'organisation d'expositions, de séminaires et de symposiums sur les produits halal au Vietnam et en Malaisie.



Jusqu'à présent, seulement un millier d'entreprises exportant vers le marché malaisien disposent de certificats halal pour environ 3.000 produits. Cet accord permettra de résoudre l'une des principales difficultés des entreprises vietnamiennes exportant vers le marché malaisien, à savoir la certification halal.



Pour que la coopération dans les domaines de l'énergie et du halal devienne plus substantielle et efficace, les deux parties doivent promouvoir les activités de promotion commerciale, connecter leurs entreprises et renforcer la recherche et la coopération dans les domaines où les deux parties disposent d'atouts, a-t-il ajouté. -VNA