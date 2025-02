Vietnam : les prévisions encourageantes d’UOB, Standard Chartered et HSBC

Le Vietnam devrait assurer une croissance annuelle élevée de 8%, voire des taux à deux chiffres après avoir enregistré une expansion de 7% l’année dernière, selon Suan Teck Kin, directeur exécutif directeur exécutif en économie mondiale et recherche sur les marchés chez United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour.

La récente décision de l’Assemblée nationale de relever l’objectif de croissance du PIB du Vietnam à au moins 8% en 2025 et à des taux à deux chiffres sur la période 2026-2030 montre un niveau élevé de consensus au sein du système politique pour les nouveaux objectifs de développement du pays, malgré les nombreux défis auxquels l’économie est confrontée.

Suan Teck Kin a déclaré que la réalisation de ces objectifs sera un défi de taille. Parmi les risques, les politiques tarifaires américaines pourraient avoir un impact sur l’un des principaux moteurs de croissance du Vietnam, à savoir le commerce international.

Il a souligné que le Vietnam est largement dépendant du commerce international, les exportations représentant 90% du PIB du pays, le deuxième plus élevé de l’ASEAN après Singapour avec 174%.

En outre, les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation du Vietnam, représentant 30% de son chiffre d’affaires total à l’exportation. Par conséquent, si les États-Unis imposent des droits de douane sur les produits vietnamiens, les secteurs de la fabrication et des services seraient considérablement affectés.

La demande d’exportation pourrait diminuer en raison d’un ralentissement de l’activité économique mondiale, ce qui aurait un impact sur la croissance du PIB. Le cycle des semi-conducteurs s’affaiblit également, ce qui affecte les exportations de haute technologie du pays. Les entrées d’IDE pourraient ralentir, car les investisseurs envisagent de se déplacer vers des pays moins susceptibles d’être confrontés aux tarifs américains.

Selon les experts d’UOB, le Vietnam peut se concentrer sur plusieurs secteurs pour augmenter ses chances d’atteindre un taux de croissance élevé de 8% en 2025, voire à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. Cependant, le taux de croissance doit rester stable pour éviter la surchauffe et le gaspillage des ressources.

Suan Teck Kin a suggéré au Vietnam d’accroître les investissements publics pour soutenir la croissance et amortir le déclin des activités d’exportation et de fabrication.

Il a noté que le pays est confronté à un déficit d’infrastructures important, tandis que les dépenses de formation de capital ne représentent que 30% du PIB, bien moins que les 41% de la Chine.

Il est conseillé au gouvernement d’augmenter les dépenses publiques au lieu d’être trop prudent quant à la réduction du ratio dette publique/PIB (actuellement 35%, avec pour objectif de tomber à 31% d’ici 2029).

Une autre solution, selon l’économiste, est d’accélérer le décaissement des investissements publics.

Il a déclaré que c’était une nouvelle encourageante que l’Assemblée nationale ait récemment approuvé un projet de chemin de fer de 8 milliards de dollars reliant la Chine et le Vietnam, et accéléré l’expansion de l’autoroute Nord-Sud. Cependant, il a également souligné l’importance d’investir dans l’intelligence artificielle (IA), les données, l’énergie et les ressources en eau pour soutenir une croissance durable à long terme.

L’Assemblée nationale approuve une résolution visant à relever l’objectif de croissance du PIB du Vietnam à au moins 8% en 2025 et à des taux à deux chiffres sur la période 2026-2030 lors de sa 9e session extraordinaire. Photo : VNA

Tim Leelahaphan, économiste principal pour le Vietnam et la Thaïlande chez Standard Chartered, a déclaré que la croissance économique du Vietnam sera tirée par l’expansion continue des entreprises en 2025 et les années suivantes, les investissements étrangers jouant un rôle crucial dans la stimulation de la croissance.

Les moteurs de la croissance économique du Vietnam comprennent la croissance positive des IDE, le fort développement des ventes au détail et de la production industrielle, les activités d’exportation durables et la reprise du tourisme.

Les experts de HSBC estiment que l’accélération de la double transition – transition verte et transformation numérique – aidera le Vietnam à se rapprocher simultanément des objectifs de développement durable et de numérisation, créant ainsi une forte impulsion de croissance.

En outre, se concentrer sur les investissements dans les infrastructures constituera un fondement essentiel de la croissance économique et attirera des IDE de qualité au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien fait preuve d’une grande détermination à promouvoir l’investissement public, en se concentrant sur de nombreux projets d’infrastructures stratégiques qui relient les centres économiques. Cela servira de tremplin important pour que le Vietnam entre dans une nouvelle ère – l’ère d’ascension nationale, a déclaré HSBC. – VNA