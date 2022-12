Vietnam - le pays de la liberté de religion

Le Parti et l'État ont constamment mis en œuvre la politique de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion. Photo : VNA

Le Vietnam est un pays à nombreuses croyances et religions. Au cours du processus de direction du pays, le Parti et l'État ont constamment mis en œuvre les politiques de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion, de promotion des bonnes valeurs culturelles et morales des religions pour le développement du pays.

Les organisations religieuses au Vietnam maintiennent toujours la tradition de patriotisme et de grande union nationale, mènent une « bonne vie religieuse et civique », s’attache et accompagnent la nation, apportant des contributions importantes à l’édification et à la défense nationales.

Ces derniers temps, les Comités du Parti et les autorités à tous les niveaux s'intéressent aux besoins légitimes et légaux des organisations et des individus religieux pour la construction, la réparation et la restauration des lieux de culte. Certaines villes et provinces ont assuré un fonds foncier pour les besoins religieux, attribué des terres aux établissements religieux et construit de nombreux lieux de culte.

Cela montre clairement la mise en œuvre de la Constitution de 2013, selon laquelle tout le monde a droit à la liberté de croyance et de religion, de suivre ou de ne pas suivre une religion. Toutes les religions sont égales devant la loi. L'État respecte et protège le droit à la liberté de croyance et de religion. Nul ne peut porter atteinte à cette liberté ou en tirer profit pour violer la loi.

Affirmant que l'État crée des conditions favorables pour que les organisations religieuses puissent rénover et construire de nouveaux établissements religieux, le chef du Comité des affaires religieuses du gouvernement, Vu Hoai Bac, a estimé que la plupart des lieux de culte étaient réparés ou construits de manière minutieuse. De nombreux nouveaux lieux de culte ont été bâtis. Des centaines d'hectares de terres ont été alloués à des organisations religieuses pour construire des établissements religieux, répondant aux besoins légitimes de la population.

Fin 2020, l'ensemble du pays comptait 50.703 lieux de culte, dont 15.205 inscrits sur la liste des vestiges locaux, outre 29.801 établissements religieux.

La Sangha bouddhiste du Vietnam compte, à elle seule, 18.544 lieux de culte dont des monastères, pagodes, salles de récitation bouddhistes, monastères bouddhistes chinois…

Selon le rapport sur les statistiques fonciers 2019 du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, la communauté des habitants et établissements religieux utilise 599.741 hectares de terre, ce qui représente 1,81 % de la superficie totale des terres allouées à l'utilisation (contre 198.632 hectares de 2014), dont 549.706 ha de terres forestières, 3.640 ha de terres agricoles de toutes sortes, 13.211 hectares de terres pour établissements religieux et 7.113 hectares de terres pour établissements de croyance.

Le taux de certification d’utilisation foncière a considérablement augmenté, contribuant à resserrer la gestion étatique du foncier, répondant aux besoins et aux aspirations des établissements religieux, créant des conditions favorables pour que les établissements religieux puissent exercer les droits des utilisateurs des terres.

Début 2021, les établissements religieux ayant obtenu des certificats de droit d'utilisation foncière dans 49 villes et provinces du pays étaient au nombre de 15.174 sur un total de 20.215, soit 75,06 %.