Vietnam - Laos : Thanh Hoa et Houaphan consolident leur coopération

Les provinces vietnamienne de Thanh Hoa et lao de Houaphan ont franchi une nouvelle étape dans l'approfondissement de leurs relations bilatérales avec la signature, dimanche 30 novembre à Vientiane, d'un accord de coopération pour la période 2026-2030.

La cérémonie a réuni la délégation de Thanh Hoa conduite par Nguyen Doan Anh, secrétaire du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam, et la délégation de la province de Houaphan, dirigée par Phoutphanh Keovongxay, secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos.

Lors de cet événement, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération politique et diplomatique, d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux ainsi que la collaboration en matière de défense et de sécurité, en mettant un accent particulier sur le maintien de l'ordre le long de la frontière commune.

Sur le plan économique, l'accord prévoit également de promouvoir le commerce, l'import-export, l'investissement et le tourisme, parallèlement à une coopération accrue dans la protection des forêts et le déploiement de nouveaux modèles agricoles et sylvicoles. Les deux provinces s'engagent également à soutenir le développement des ressources humaines et à collaborer étroitement dans les secteurs de la santé, des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, tout en favorisant les échanges culturels et les échanges entre les populations.

Concrétisant cet engagement, la province de Thanh Hoa a approuvé une aide supplémentaire de 53,7 milliards de dôngs (environ 2 millions de dollars) destinée à la province de Houaphan pour le parachèvement des sièges des comités populaires des districts de Xamnuea, Xamteu et Viengxay, et financera la construction de cinq autres ouvrages pour un montant total de 244 milliards de dôngs.

Exprimant sa haute détermination politique, Nguyen Doan Anh a affirmé que la signature de cet accord ouvrirait un nouveau chapitre prometteur, contribuant activement à la consolidation de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Héritières d'une tradition d'amitié spéciale forgée par l'histoire et les sacrifices communs des générations précédentes pour la libération nationale, Thanh Hoa et Houaphan ont su maintenir ces dernières années des échanges réguliers et un soutien mutuel efficace dans le développement socio-économique, les infrastructures et la sécurité, illustrant ainsi la fidélité exemplaire des relations entre le Vietnam et le Laos. -VNA/VI