Vietnam-Laos : renforcement du partage d'expériences dans le travail de Front

Entretien entre le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien et le président du Comité central du Front lao d'édification nationale, Sinlavong Khoutphaythoune. Photo : VNA

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Do Van Chien et le président du Comité central du Front lao d'édification nationale (FLEN), Sinlavong Khoutphaythoune, ont eu un entretien le 25 avril à Hanoï.

Les deux parties ont échangé des informations sur les résultats du travail du Front ainsi que sur ses activités clés effectuées dans chaque pays ce dernier temps.

Pour mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération entre le FPV et le FLEN dans la période 2022-2027, dans le temps à venir, les deux parties doivent accélérer le déploiement des contenus du Communiqué conjoint sur l’édification d’une frontière de paix, d'amitié et de coopération pour le développement commun entre le Vietnam et le Laos pour la période 2022 – 2025, organiser la conférence des présidents des trois Fronts Laos - Vietnam - Cambodge en 2023 au Laos, a demandé Sinlavong Khoutphaythoune.

Il a souhaité que la partie vietnamienne soutienne le Laos dans l'organisation de séminaires et de formations thématiques à l'intention des responsables du FLEN ; le partage des expériences du FPV dans la mobilisation et l’attrait de la diaspora pour orienter vers l’édification du pays.

De son côté, le président du FPV, Do Van Chien, a affirmé qu'après l’entretien, les deux parties mèneraient des échanges pour ajouter les contenus appropriés à l'accord de coopération pour la période 2022-2027. Sur cette base, le FPV coopérera avec la partie lao pour organiser des conférences en ligne, des cours de formation et envoyer des experts au Laos pour partager des expériences.

A cette occasion, Do Van Chien a demandé à la partie lao de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne au Laos.