Vietnam-Laos: Le leader du PCV Nguyen Phu Trong reçoit un responsable du PPRL

Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong (droite), et Khamphan Pheuyavong, secrétaire du Comité central du PPRL, chef de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central (CC) du PPRL, président du Conseil théorique central. Photo: VNA



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a reçu le 13 décembre à Hanoï Khamphan Pheuyavong, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), chef de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central (CC) du PPRL, président du Conseil théorique central, en visite de travail au Vietnam.

Nguyen Phu Trong a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime ses relations spéciales avec le Laos. Il a déclaré apprécier la coopération entre la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV et la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central du PPRL. Il a proposé que les deux parties continuent de travailler en étroite collaboration pour mettre en oeuvre de façon efficace les accords bilatéraux.

De son côté, Khamphan Pheuyavong a informé le leader du PCV de la situation de son pays, des fruits de la coopération entre sa Commission et la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, ainsi que des résultats de son entretien avec Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV. Il a déclaré apprécier la coopération entre les deux parties dans la recherche théorique et pratique, le partage d'informations et d'expériences sur la sensibilisation ainsi que la formation du personnel.…