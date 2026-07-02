Vietnam-Laos : cultiver l’amitié spéciale à travers les jeunes générations

Des délégués du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des enseignants et élèves de l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du. Photo: VNA

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a organisé, le 1er juillet à Da Nang, une réception en l’honneur d’une délégation d’enseignants et d’élèves exemplaires de l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du (Vientiane, Laos), en visite au Vietnam du 29 juin au 3 juillet.

S’exprimant lors de cette rencontre, le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy, a réaffirmé que le Parti, l’État et le Front de la Patrie du Vietnam accordaient toujours une attention particulière à la communauté vietnamienne établie à l’étranger, notamment à celle vivant au Laos. Il a exprimé le souhait que l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du continue de servir de passerelle pour préserver la langue vietnamienne et la culture nationale, tout en contribuant à transmettre et à renforcer l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos auprès des jeunes générations.

À l’occasion de ce retour au Vietnam de la délégation, Hoang Cong Thuy a félicité les enseignants pour leurs excellents résultats dans l’enseignement et la recherche, ainsi que les élèves exemplaires représentant les milliers d’élèves de l’établissement. Selon lui, cette visite constitue une expérience particulièrement enrichissante, permettant aux enseignants et aux élèves de mieux comprendre l’histoire, la culture ainsi que les traditions de lutte pour l’indépendance et la défense nationale du peuple vietnamien.

Liée depuis longtemps aux deux peuples, la communauté vietnamienne au Laos fait preuve d’un fort esprit de solidarité, respecte les lois du pays d’accueil et apporte d’importantes contributions au développement du Laos ainsi qu’au renforcement de l’amitié entre les deux pays. Au-delà de son rôle de trait d’union entre les deux peuples, elle œuvre activement à la préservation de la langue vietnamienne et de la culture nationale, tout en transmettant aux jeunes générations l’amour de la patrie et la fierté nationale.

Le vice-président du Comité central du FPV, Hoang Cong Thuy, s'exprime lors de la rencontre avec des enseignants et élèves exemplaires de l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du. Photo: VNA

Dans cette mission, l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du ne cesse de préserver et de promouvoir la langue vietnamienne et la culture nationale au sein de la communauté vietnamienne au Laos, tout en formant de nombreuses générations d’élèves appelés à devenir des citoyens utiles à la société.

La directrice de l’établissement, Mme Sivanheung Phengkhammay, a indiqué que, tout au long de son développement, l’école avait toujours bénéficié de l’attention et du soutien des dirigeants des deux Partis et des deux États, ainsi que des ministères, des collectivités locales et des organisations vietnamiennes et laotiennes. Ce soutien constitue une source de motivation pour l’ensemble du personnel enseignant, qui s’efforce sans relâche d’améliorer la qualité de l’enseignement et de bâtir un environnement d’apprentissage convivial, permettant aux élèves de maîtriser le vietnamien tout en comprenant et en appréciant l’histoire et la culture des deux peuples.

Pour les élèves, ce voyage au Vietnam revêt une signification toute particulière. Il leur permet de découvrir directement l’histoire de la lutte du peuple vietnamien pour l’édification et la défense de la nation, de visiter plusieurs hauts lieux historiques et culturels et de mieux comprendre leurs origines.

L’année 2027 marquera deux événements majeurs dans les relations entre les deux pays : le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos. Cette célébration offrira aux jeunes générations une nouvelle occasion de préserver, d’hériter et de promouvoir les valeurs précieuses de cette relation spéciale.

Avant leur arrivée à Da Nang, les enseignants et élèves de l’École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du ont rendu hommage aux héros morts pour la Patrie au cimetière national des martyrs de Truong Son, au cimetière national des martyrs de la Route 9 et à la citadelle de Quang Tri. Ils ont également visité l’ancienne cité impériale de Huê, le lycée Quôc Hoc de Huê ainsi que plusieurs musées consacrés à la vie et à l’œuvre du Président Hô Chi Minh. -VNA/VI