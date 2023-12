Vietnam-Laos : Clôture de la 10e conférence théorique entre les deux Partis

La 10e conférence théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ayant pour thème « Développement culturel et humain dans le processus de développement national à orientation socialiste - Expériences du Vietnam et du Laos », s’est clôturée le 20 décembre dans la province de Quang Ninh (Nord), après deux jours de travail.

Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale politique Ho Chi Minh et président du Conseil théorique central, chef de la délégation du PCV, a présenté un rapport sur la direction du PCV pour le développement culturel et humain dans le processus de développement national à orientation socialiste.

Kikeo Khaykhamphithoune, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, chef de la délégation du PPRL, a présenté un rapport sur les expériences du Laos dans le développement culturel et humain dans le processus de développement national à orientation socialiste.

Lors des débats, les deux parties ont présenté 10 interventions axées sur plusieurs questions importantes et cruciales du développement culturel et humain au Vietnam et au Laos. Ces rapports ont souligné le rôle clé du PCV et du PPRL dans le développement culturel et humain dans le processus de Renouveau dans les deux pays.

Les deux parties ont convenu d’organiser la 11e conférence théorique entre les deux

Partis

au Laos.-VNA/VI